Il progetto televisivo che doveva vedere Achille Lauro protagonista in Rai sarebbe saltato. Secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, le due serate evento previste in prima serata sulla rete ammiraglia tra novembre e dicembre non si farebbero, almeno per la prossima stagione. Al loro posto, per l’artista romano, si aprirebbe però una vetrina sul fronte opposto: il concerto di San Siro in onda su Canale 5.

Il progetto Rai che non vedrà la luce

Dell’ipotesi di uno show evento costruito attorno ad Achille Lauro si parlava da settimane. Il progetto, lanciato a suo tempo da Giuseppe Candela su Dagospia, prevedeva due puntate in prima serata, pensate per ripercorrere il percorso artistico del cantante tra musica, ospiti e la sua riconoscibile dimensione visiva. La collocazione ipotizzata era il venerdì sera, tra novembre e dicembre, una fascia di particolare prestigio nel palinsesto.

Secondo quanto riportato, il progetto sarebbe però rimasto in una fase ancora poco definita e non si sarebbe concretizzato in tempo per entrare nei palinsesti autunnali. Le motivazioni ufficiali non sono state rese note, ma il risultato è che le due serate, almeno per ora, non andrebbero in porto.

Mediaset si assicura il concerto di San Siro

A spostare gli equilibri sarebbe stata Mediaset. In autunno sarà infatti Canale 5 a trasmettere il concerto che Achille Lauro ha tenuto allo Stadio San Siro di Milano lo scorso 15 giugno, una delle tappe più importanti della sua carriera. Lo show, ripreso dalle telecamere Mediaset durante la serata, diventerà così un evento televisivo a sé.

L’artista, in sostanza, avrebbe scelto la proposta del Biscione, lasciando la Rai con uno spazio da riempire nelle prime serate del venerdì di dicembre.

Il possibile piano B: Sal Da Vinci

Proprio sul nome destinato a coprire quel vuoto si concentrano le indiscrezioni di Gabriele Parpiglia, che attraverso la sua newsletter aveva anticipato il possibile stop al progetto di Lauro e rilanciato l’ipotesi di un arrivo in Rai di Sal Da Vinci per un paio di prime serate. Il cantautore napoletano, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì, era già stato indicato come uno dei volti musicali della prossima stagione Rai.

Achille Lauro, un autunno lontano da X Factor

Il cambio di rete si somma a un’altra novità che riguarda l’artista. Lauro, infatti, non siederà più dietro il bancone di X Factor: il suo posto in giuria è stato preso da Irama, che ha parlato pubblicamente di un passaggio di consegne sereno e di consigli ricevuti proprio dal collega. Per Lauro significa chiudere un’esperienza televisiva sul talent di Sky e spostare il proprio baricentro altrove, con il grande evento di San Siro destinato al pubblico generalista di Canale 5.

Resta la cautela d’obbligo: nessuna delle parti coinvolte, dalla Rai a Mediaset fino allo staff del cantante, ha confermato o smentito quanto emerso. Il quadro definitivo si chiarirà solo con gli annunci ufficiali sui palinsesti delle due reti.