Achille Lauro ha dedicato a Laura Pausini parole importanti dopo essere stato suo ospite al concerto a México City durante una delle date dell’Io canto / Yo canto World Tour 2026/2027.

All’Arena Ciudad de México i due artisti hanno presentato per la prima volta la versione in spagnolo di 16 de marzo davanti a 15mila persone.

Le parole di Achille Lauro al rientro dal concerto, restituiscono una realtà che spesso nel nostro paese non è vista: la dimensione della Pausini fuori dall’Italia, soprattutto in America Latina.

Il passaggio iniziale del post va dritto al punto: “Se pensi che Laura Pausini sia ‘solo’ una cantante italiana, non hai idea di cosa succede fuori dall’Italia. Qui è leggenda. Qui è casa. Qui è qualcosa che non si spiega, si vive. Quello che ha costruito nel mondo è enorme. E finché non lo vedi con i tuoi occhi, non lo capisci davvero. Io l’ho visto. E ti cambia tutto.”

È un’osservazione che in Italia continuiamo a sottovalutare. Quello di Laura Pausini è uno dei pochissimi nomi italiani per cui un’arena da 15mila posti in America Latina si riempie e canta a memoria un brano in spagnolo appena uscito. Il post di Lauro fotografa quella sproporzione tra la percezione del pubblico italiano e quello che succede realmente all’estero.

Achille Lauro: “I veri grandi illuminano anche gli altri”

La parte centrale del post si sposta sul rapporto personale fra i due artisti. Lauro racconta che essere stato invitato su quel palco non è una semplice ospitata per la sua carriera, ma una porta che si apre:

“Non mi ha solo invitato su un palco: mi ha aperto una strada. Mi ha fatto entrare in un mondo dove i sogni diventano reali. E lì capisci una cosa: i veri grandi non brillano da soli… illuminano anche gli altri. Purezza. Passione. Generosità. Laura, sei un regalo per l’Italia. E il mondo lo sa già.”

Il cantautore chiude rivolgendosi al pubblico messicano: “Grazie a chi mi sta scrivendo da tutta l’America Latina. Messico… sei infinito. Te quiero mi amor 🇲🇽❤️”.

L’America Latina di Laura Pausini, la versione di Lauro

Il post di Achille Lauro arriva dopo un tour che in Sud America ha collezionato un sold out dietro l’altro: Montevideo, Buenos Aires, doppia data a Santiago del Cile, Lima, Bogotà, Quito, e ora il Messico con l’Arena Ciudad de México esaurita.

Sono numeri che il mercato discografico italiano spesso fatica a rappresentare con la stessa enfasi che dà alle classifiche FIMI domestiche, e che invece raccontano una carriera costruita su un terreno – quello latino – dove Laura Pausini non è una cantante italiana che esporta repertorio: è un’artista di lingua spagnola riconosciuta come tale dal suo pubblico.