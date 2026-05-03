Laura Pausini Achille Lauro 16 de marzo arriva per la prima volta dal vivo in spagnolo davanti al pubblico messicano. I due artisti hanno cantato insieme all’Arena Ciudad de México, durante una data sold out dell’Io canto / Yo canto World Tour 2026/2027, davanti a 15mila persone.

Il brano è la versione in lingua spagnola di 16 marzo, canzone di Achille Lauro uscita a febbraio nel duetto con Laura Pausini e inserita nell’album Io canto 2. La nuova versione, 16 de marzo, è disponibile da venerdì 1° maggio su tutte le piattaforme digitali per Warner Records / Warner Music Italy.

Il live messicano dà un seguito immediato alla pubblicazione del singolo. Dopo l’adattamento in spagnolo curato dalla stessa Laura Pausini, Achille Lauro è salito sul palco con lei per presentare il brano a un pubblico molto diverso da quello italiano.

Laura Pausini porta Achille Lauro all’Arena Ciudad de México

La data messicana del tour di Laura Pausini ha segnato il primo live in spagnolo di 16 de marzo. Sui social, la cantante ha raccontato il momento con un messaggio rivolto direttamente ad Achille Lauro:

“Lauro, hermano… ¡ya eres mexicano! Qué felicidad cantar con mi @achilleidol por primera vez en vivo en español… Te quiero mucho, Lauro, y me siento tan orgullosa de ti. Todos te amamos y ahora no solo en Italia“.

Tradotto: “Lauro, fratello… ormai sei messicano! Che felicità cantare con il mio Achille Lauro per la prima volta dal vivo in spagnolo… Ti voglio molto bene, Lauro, e sono così orgogliosa di te. Ti amiamo tutti e adesso non solo in Italia“.

La cantante ha poi aggiunto: “La nostra canzone 16 de marzo è finalmente uscita e potete già ascoltarla su tutte le piattaforme digitali. Intanto siamo stati all’Arena Ciudad de México, davanti a 15mila persone, con i biglietti esauriti, ma soprattutto riempiendo i nostri cuori. Grazie“.

Achille Lauro risponde a Laura Pausini dopo il live in Messico

Achille Lauro ha commentato pubblicamente il post di Laura Pausini, restituendo il tono personale del loro rapporto artistico:

“Laura sei immensa. Una carriera unica e esemplare e una dolcezza infinita. Ti amo con tutto me stesso“.

Il messaggio arriva a pochi giorni dall’uscita di 16 de marzo, brano che porta Lauro in una lingua e in un mercato diversi da quelli in cui ha costruito finora la parte principale della sua carriera discografica.

16 de marzo nasce dal duetto inserito in Io canto 2

16 de marzo nasce dal duetto pubblicato da Laura Pausini e Achille Lauro su 16 marzo. La nuova versione spagnola porta il brano dentro la doppia anima del progetto Io canto / Yo canto, pensato tra repertorio italiano e pubblico internazionale.

Il brano è firmato da Achille Lauro con Ciceroni, Petrella, Dezi e Mungai. L’adattamento in spagnolo è stato curato da Laura Pausini, che aveva già spiegato la scelta di lavorare proprio su questa canzone:

“Lauro mi ha colpita dal suo primo Sanremo. Tra i suoi brani 16 Marzo mi ha colpita particolarmente, ho amato il nostro duetto da cui è nata anche una versione spagnola in cui Lauro si è lanciato con grandissima professionalità e cuore. Spesso è più facile adagiarsi sul proprio successo, e non è da tutti azzardare e rimettersi in gioco fuori dall’Italia, e per questo lo ammiro ancora di più”.

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Achille Lauro e la versione spagnola di 16 marzo

Per Achille Lauro, il lavoro con Laura Pausini nasce da una stima reciproca, prima ancora che da una scelta discografica. Alla pubblicazione del brano, il cantautore aveva raccontato così il lavoro fatto insieme:

“Il nostro è un rapporto che nasce da una stima reciproca. Conoscerla a livello umano è stato stupendo, ci siamo trovati su tantissime cose. Laura è un’artista iconica, è stato un onore aver condiviso fino a qui il percorso intrapreso su questo brano, percorso che ci ha portati a lavorare anche su un adattamento spagnolo”.

Lauro aveva poi aggiunto: “Sono molto felice di cantare in questa lingua, soprattutto una canzone che per me è stata così importante e spero che potremo prestissimo presentarla insieme dal vivo”.

Quel live è arrivato pochi giorni dopo, in Messico, davanti al pubblico dell’Arena Ciudad de México.

Laura Pausini prosegue il tour mondiale tra America Latina e Nord America

La pubblicazione di 16 de marzo arriva durante l’Io canto / Yo canto World Tour 2026/2027, undicesima tournée mondiale di Laura Pausini.

Il tour è partito il 27 marzo con il tutto esaurito nelle date spagnole. Dal 10 aprile è iniziata la leg in Sud America, con sold out a Montevideo, Buenos Aires, nella doppia data a Santiago, a Lima, Bogotà e Quito.

Dopo il Sud America, la tournée tocca Messico, Repubblica Dominicana e Porto Rico, prima delle date tra Stati Uniti e Canada: Miami, Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto e New York, con chiusura al Madison Square Garden.