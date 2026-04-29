Laura Pausini e Achille Lauro, “16 de marzo” porta il duetto anche in spagnolo

Laura Pausini 16 de marzo è la versione spagnola del duetto con Achille Lauro su 16 marzo, brano uscito a febbraio e contenuto nell’album Io canto 2. Il singolo sarà disponibile da venerdì 1° maggio su tutte le piattaforme digitali per Warner Records/Warner Music Italy.

Il brano, scritto da Achille Lauro con Ciceroni, Petrella, Dezi e Mungai, è stato adattato in lingua spagnola dalla stessa Laura Pausini. Per Lauro è un nuovo passaggio fuori dal mercato italiano, dentro una canzone che resta tra le più riconoscibili della sua discografia recente.

Laura Pausini e Achille Lauro cantano 16 de marzo

16 de marzo nasce dal duetto pubblicato da Laura Pausini e Achille Lauro su 16 marzo. La nuova versione spagnola porta il brano dentro la doppia anima del progetto Io canto / Yo canto, pensato tra repertorio italiano e pubblico internazionale.

Laura Pausini ha raccontato così la scelta di lavorare sul brano con Achille Lauro:

“Lauro mi ha colpita dal suo primo Sanremo. Tra i suoi brani 16 Marzo mi ha colpita particolarmente, ho amato il nostro duetto da cui è nata anche una versione spagnola in cui Lauro si è lanciato con grandissima professionalità e cuore. Spesso è più facile adagiarsi sul proprio successo, e non è da tutti azzardare e rimettersi in gioco fuori dall’Italia, e per questo lo ammiro ancora di più”.

Per Achille Lauro, il lavoro con Laura Pausini nasce da un rapporto di stima personale e artistica:

“Il nostro è un rapporto che nasce da una stima reciproca. Conoscerla a livello umano è stato stupendo, ci siamo trovati su tantissime cose. Laura è un’artista iconica, è stato un onore aver condiviso fino a qui il percorso intrapreso su questo brano, percorso che ci ha portati a lavorare anche su un adattamento spagnolo. Sono molto felice di cantare in questa lingua, soprattutto una canzone che per me è stata così importante e spero che potremo prestissimo presentarla insieme dal vivo”.

16 marzo da Achille Lauro a Laura Pausini

16 marzo è uno dei brani più legati alla scrittura sentimentale di Achille Lauro. La rilettura con Laura Pausini, inserita in Io canto 2, sposta la canzone dentro un dialogo vocale diverso, più vicino alla dimensione del duetto classico.

Con 16 de marzo, il brano trova ora una seconda vita in spagnolo. La scelta non è casuale per Laura Pausini, che da anni lavora in modo stabile tra Italia, America Latina, Spagna e Stati Uniti.

Laura Pausini continua con Io canto / Yo canto World Tour 2026/2027

La pubblicazione di 16 de marzo arriva mentre prosegue Io canto / Yo canto World Tour 2026/2027, undicesima tournée mondiale di Laura Pausini.

Il tour è partito il 27 marzo con il tutto esaurito nelle date spagnole. Dal 10 aprile è iniziata la leg in Sud America, con sold out a Montevideo, Buenos Aires, nella doppia data a Santiago, a Lima, Bogotà e Quito. Stasera è atteso lo show a San José.

Dopo il Sud America, il tour toccherà Messico, Repubblica Dominicana e Porto Rico, prima delle date tra Stati Uniti e Canada: Miami, Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto e New York, con chiusura al Madison Square Garden.

Io canto 2 e Yo canto 2 nel nuovo tour mondiale

Laura Pausini porta nel tour le sue hit e il materiale dei nuovi progetti discografici: Io canto 2, uscito a febbraio, e Yo canto 2, pubblicato da pochi giorni.

I due album raccolgono riletture di brani italiani e latini, pensate per essere portate dal vivo accanto ai brani del suo repertorio. L’arrivo di 16 de marzo entra proprio in questa logica: una canzone italiana che passa attraverso una nuova lingua e guarda al pubblico internazionale.

La leg europea del tour partirà in autunno dall’Italia e dai palazzetti delle principali città europee, per poi proseguire fino alla fine del 2027.