Testo e significato di Bossa Nostra, il nuovo singolo di Gaia, presentato dal vivo per la prima volta al Fabrique di Milano durante il live “Il Baile continua”.

Il brano segna l’apertura di una nuova fase artistica per Gaia: dopo il capitolo “Baile”, Bossa Nostra porta avanti il filo con le sonorità brasiliane ma si sposta verso un territorio nuovo, con influenze elettroniche che si intrecciano alle atmosfere carioche che hanno caratterizzato il suo percorso recente.

Gaia – Bossa Nostra : il significato del brano

Bossa Nostra è stato presentato come spoiler nella serata conclusiva del tour al Fabrique di Milano, in un contesto che già ne definiva il senso: un live costruito come rituale collettivo, con percussionisti e strumenti brasiliani sul palco, una roda de samba insieme ai Selton e ospiti come Levante, Tony Effe e SKT. Il titolo stesso – “Bossa Nostra”, gioco tra la bossa nova brasiliana e il possessivo italiano – suggerisce un’appropriazione, una rilettura personale di un immaginario musicale che Gaia ha fatto proprio negli ultimi anni.

Ulteriori dettagli su compositori, produttori e data di uscita ufficiale saranno disponibili al momento della pubblicazione del brano.

Il testo di Bossa Nostra

Il testo completo di “Bossa Nostra” sarà disponibile in questa pagina a partire dalla data di uscita ufficiale del singolo.