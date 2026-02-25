Nuove Proposte a Sanremo 2026: come è cambiata la categoria negli anni (e perché va sempre peggio)

Nuove proposte Sanremo 2026, cambia leggermente la formula rispetto allo scorso anno.

La conferenza stampa della seconda serata di Sanremo 2026 ha portato una novità che, a un primo sguardo, potrebbe sembrare un semplice aggiustamento di palinsesto. In realtà, è l’ennesimo segnale di un trend che da anni, a nostro avviso, penalizza la categoria delle Nuove Proposte, un tempo cuore pulsante del Festival e oggi ridotta a un segmento marginale. Cambia il meccanismo di gara dei giovani, e non in meglio.

Un concept ben lontano da quello reso famoso da Pippo Baudo, a cui tutti i direttori artistici dicono di ispirarsi.

Sanremo 2026: cosa cambia nella gara giovani

La novità, annunciata da Carlo Conti, è questa: le due sfide dirette tra i quattro giovani in gara si terranno entrambe nella serata di mercoledì 25 febbraio. I due artisti che passeranno il turno si sfideranno poi nella finale di giovedì 26. L’anno scorso, con un meccanismo simile, le due sfide erano state divise tra mercoledì e giovedì, con la finale al venerdì, nella serata delle cover.

La motivazione ufficiale sembra essere quella di non appesantire la serata delle cover, già densa di esibizioni. Tuttavia, la scelta ha due conseguenze negative immediate. La prima è che la finale dei giovani perde la prestigiosa vetrina del venerdì, storicamente una delle serate più viste. La seconda è che l’intera gara, come specificato, sarà confinata alla seconda serata con la conduzione di Gianluca Gazzoli. Meno visibilità, in orari con un numero di spettatori fisiologicamente inferiore al di là delle percentuali di share.

Una categoria in declino: la storia della gara giovani

Questa decisione è solo l’ultimo passo di un percorso di progressivo ridimensionamento. Per capire la portata del cambiamento, è utile fare un passo indietro e guardare come la categoria si è evoluta (o involuta) negli ultimi anni.

2022-2024: L’era Amadeus e la categoria unica

Nei suoi ultimi tre anni, Amadeus aveva ripreso una formula introdotta da Claudio Baglioni nel 2019: l’abolizione della gara dei giovani e l’integrazione dei vincitori di Sanremo Giovani direttamente tra i Big. Una scelta che ha prodotto risultati notevoli portando al successo Olly e Tananai, per citarne due, e che nel 2019 vide proprio un giovane, Mahmood, vincere il Festival.

Amadeus, rispetto ai due di Baglioni, ha portato tre giovani tra i Big nel 2022 e nel 2024, e addirittura sei nel 2023. Una formula che, pur eliminando la gara parallela, garantiva ai giovani più meritevoli la massima visibilità possibile facendoli esibire quattro sere su cinque come per i big.

2020-2021: Il ritorno alla gara a 8

Nei suoi primi due anni, Amadeus aveva invece mantenuto una gara classica con otto Nuove Proposte. Il meccanismo prevedeva sfide dirette nelle prime serate, con una finale che decretava un vincitore di categoria. Un formato solido, che garantiva spazio e attenzione a un numero significativo di artisti emergenti.

I numeri del passato: quando i giovani erano il futuro di Sanremo

Andando ancora più indietro, i numeri diventano impietosi. Dal 2011 al 2018, gli artisti in gara tra le Nuove Proposte sono sempre stati otto. Ma c’è stato un tempo in cui il Festival investiva molto di più. Nel biennio 2009-2010 erano dodici. Nel 2007, con il ritorno di Pippo Baudo, addirittura quattordici. E negli anni d’oro dello stesso Baudo, fino al 2003, si arrivava a sedici giovani talenti sul palco dell’Ariston.

La scelta di Carlo Conti di ridurre i partecipanti a soli quattro artisti dal 2025, e di comprimerne ulteriormente la visibilità nel 2026, segna quindi il punto più basso di questa parabola discendente. Una decisione che sembra vedere i giovani non più come una risorsa su cui investire, ma come un riempitivo da gestire nel modo meno ingombrante possibile.