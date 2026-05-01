La Classifica EarOne della settimana 18 del 2026 (dal 24 al 30 aprile) consegna un cambio in vetta netto: Tiziano Ferro e Giorgia salgono al primo posto con Superstar, guadagnando nove posizioni e superando The Kolors e Samurai Jay, entrambi stabili sul podio. Nel frattempo, BLANCO ed Elisa, primi nella settimana 17 con Ricordi, scendono alla settima posizione, mentre Serena Brancale, Levante e DELIA entrano in top 5 con Al mio paese.

Tiziano Ferro e Giorgia conquistano la vetta dell’airplay

Il cambio più forte è in testa. Tiziano Ferro e Giorgia guadagnano nove posizioni e portano Superstar dal decimo al primo posto della classifica EarOne Airplay.

Alle loro spalle restano The Kolors con Rolling Stones e Samurai Jay con Ossessione, entrambi stabili rispetto alla settimana precedente. Due brani che continuano a tenere molto bene la rotazione radiofonica.

Scivolano invece BLANCO ed Elisa: Ricordi, numero uno nella settimana 17, perde sei posizioni e chiude al settimo posto.

Serena Brancale, Levante e DELIA entrano nella top 5

Uno dei movimenti più interessanti della settimana riguarda Serena Brancale, Levante e DELIA. Al mio paese sale di sette posizioni e arriva alla numero quattro.

Subito dopo resta stabile Annalisa con Canzone estiva, ancora quinta. Nella parte alta della classifica tengono anche Lady Gaga con Doechii e Harry Styles, mentre Sayf perde sei posti con Tu mi piaci tanto.

Le nuove entrate: Frah Quintale, Laura Pausini e Taylor Swift

Le nuove entrate della settimana sono tre. La più alta è Frah Quintale con Aranciata, direttamente alla numero 41.

Debutta anche Laura Pausini con Immensamente, alla numero 43. Poco più sotto entra Taylor Swift con Elizabeth Taylor, alla numero 46.

Ingressi ancora nella parte bassa della top 50, ma con nomi pesanti. La prossima settimana dirà se si tratta di un primo assestamento o dell’inizio di una salita più ampia.

Le salite più forti: crescono SOMBR, Nayt e Rocco Hunt

Il balzo più netto lo firma SOMBR con Potential, che guadagna 17 posizioni. Molto forte anche la crescita di Nayt con Forte, avanti di 15 posti.

Sale bene anche Rocco Hunt con La più bella del mondo, che guadagna 12 posizioni. In doppia cifra anche Paola Iezzi con Stessa direzione e THE BAUSA con Magnetic.

I cali più netti colpiscono Nico Santos, MEDUZA ed Eros Ramazzotti con Max Pezzali

La discesa più pesante è quella di Nico Santos: All time high perde 18 posizioni. Subito dopo c’è il calo di MEDUZA con Henry Camamile, giù di 16 posti con Don’t wanna go home.

Scendono anche Eros Ramazzotti e Max Pezzali con Come nei film, che perde 14 posizioni. Arretrano in modo netto anche RAYE, J-AX, Madame con Marracash e Biagio Antonacci.

La classifica completa è disponibile sul sito ufficiale di EarOne. Per consultare lo storico delle classifiche settimanali, visita la categoria Classifiche EarOne di All Music Italia.