4 Aprile 2026
di
Oriana Meo
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Classifiche
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4 Aprile 2026

Top & Flop – Classifica Spotify YouTube settimana 14/2026: Achille Lauro cresce, Blanco fuori gioco

Vetta immobile e blocco Sanremo dominante, ma nella dinamica emergono nuove spinte e frenate inattese

Classifiche di Oriana Meo
Top e Flop classifica Spotify YouTube settimana 14 2026: Achille Lauro top, Nerissima Serpe new entry, Blanco flop
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La settimana 14/2026 si muove in apparente continuità, ma con segnali sempre più chiari sotto la superficie. La vetta resta immobile e continua a riflettere l’effetto lungo di Sanremo, con le prime posizioni ancora saldamente occupate da quel blocco. Una stabilità che appartiene più allo STOCK che alla dinamica reale.

Appena si scende, però, la FLOW cambia ritmo. Alcuni brani consolidano il proprio percorso settimana dopo settimana, mentre altri iniziano a perdere terreno sotto la pressione delle nuove uscite. Crescono movimenti progressivi, rientri e flessioni improvvise che rendono la parte centrale molto più instabile rispetto a quanto racconta la cima.

Il quadro che emerge è quello di una classifica divisa: sopra resiste, sotto si trasforma. E proprio in questa distanza tra tenuta e movimento si gioca l’equilibrio della settimana, con dinamiche che iniziano a preparare un possibile cambio di scenario.

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