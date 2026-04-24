Classifica EarOne settimana 17 2026: in radio tornano in vetta BLANCO e Elisa con Ricordi, in una settimana che vede muoversi bene anche Harry Styles, MEDUZA e Teddy Swims, mentre tra le nuove entrate spiccano Madame con Marracash, Biagio Antonacci, Olivia Rodrigo, SOMBR e Geolier. La settimana 17 conferma una classifica molto mista tra pop italiano, rotazione internazionale e nuovi ingressi subito pesanti.

Il primo posto resta a BLANCO e Elisa, che con Ricordi guadagnano cinque posizioni e si prendono la vetta dell’airplay. Dietro di loro restano The Kolors con Rolling Stones e Samurai Jay con Ossessione, entrambi in lieve calo ma ancora stabilmente nel podio radiofonico.

BLANCO ed Elisa tornano al numero uno dell’airplay

La vetta della settimana 17 è di BLANCO ed Elisa. Ricordi sale di cinque posizioni e chiude davanti a tutti, confermando una spinta radio molto forte. Subito dietro restano The Kolors con Rolling Stones e Samurai Jay con Ossessione, che perdono entrambi una posizione ma restano sul podio.

Nella parte più alta della classifica tengono bene anche Sayf con Tu Mi Piaci Tanto e Annalisa con Canzone Estiva, stabile alla numero cinque. Poco sotto si muovono Ditonellapiaga, Lady Gaga con Doechii e un Harry Styles in forte salita.

Le nuove entrate più forti portano dentro Madame, Biagio Antonacci e Geolier

Le nuove entrate della settimana sono cinque. La più alta è quella di Madame con Marracash: Volevo Capire Con Marracash entra direttamente alla numero nove. Debutta anche Biagio Antonacci con You & Me, mentre nella seconda metà della classifica arrivano Olivia Rodrigo con Drop Dead, SOMBR con Potential e Geolier con Stelle.

Sono ingressi distribuiti in zone diverse della chart, ma tutti con un peso preciso. Il più forte in assoluto resta quello di Madame, già dentro la top 10 alla prima settimana utile.

Le salite più pesanti: corrono Teddy Swims, MEDUZA e Harry Styles

Il balzo più netto lo firma Teddy Swims. Mr. Know It All guadagna 19 posizioni, il dato più pesante dell’intera classifica. Molto bene anche MEDUZA con Henry Camamile, che portano Don’T Wanna Go Home avanti di 13 posti.

Salita forte anche per Harry Styles con American Girls, mentre crescono bene pure BLANCO con Elisa, Bob Sinclar con Kiesza, The Bausa e Cioffi con Noemi.

I cali più netti colpiscono Temper City, Juli con Coez e SOMBR

Il crollo più pesante è quello di Temper City: Self Aware perde 17 posizioni. Subito dietro c’è Juli con Coez, giù di 13 con Quelli Come Me. Calo forte anche per SOMBR con Homewrecker, che ne perde dieci.

Arretrano anche KAMRAD, Malika Ayane, J-Ax, Bruno Mars con I Just Might, Nayt e Sal Da Vinci. Tra gli italiani restano invece stabili o quasi Annalisa, Lady Gaga con Doechii e Fulminacci.

Per consultare il dettaglio completo dei passaggi e dei punteggi si può fare riferimento al sito ufficiale di EarOne. Per recuperare lo storico delle nostre analisi settimanali, invece, trovate la sezione Classifiche EarOne di All Music Italia.