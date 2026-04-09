The Kolors tour 2026 date concerti

I The Kolors annunciano le prime date di The Kolors Live 2026, il tour estivo in partenza da luglio 2026. Dopo l’uscita del nuovo singolo Rolling Stones, la band torna alla dimensione live con una serie di concerti già confermati tra luglio e agosto.

THE KOLORS TOUR 2026: LE DATE DEI CONCERTI

3 luglio 2026 – Mirano Summer Festival – Mirano (VE)

18 luglio 2026 – Assisi Summer Festival, Rocca Maggiore – Assisi (PG)

4 agosto 2026 – Teatro delle Rocce – Gavorrano (GR)

14 agosto 2026 – Asiago Live 2026, Piazza Carli – Asiago (VI)

IL NUOVO TOUR DEI THE KOLORS

The Kolors Live 2026, prodotto da Friends & Partners in collaborazione con Colorsound, segna il ritorno del gruppo sui palchi italiani dopo le ultime esperienze live tra Italia ed Europa. Il tour accompagna la nuova fase artistica della band, aperta dal singolo Rolling Stones, e si sviluppa in una serie di appuntamenti estivi in festival e location all’aperto.

IL PERCORSO DEI THE KOLORS

I The Kolors, guidati da Stash, si affermano nel 2015 con la vittoria a Amici e l’album Out, rimasto a lungo in vetta alle classifiche. Negli anni successivi consolidano il loro percorso tra pop, funk ed elettronica con brani come Everytime, Frida (mai, mai, mai) e Italodisco, hit da milioni di stream e certificazioni. Tra partecipazioni a Sanremo e tour internazionali, la band ha costruito una presenza costante nel mercato europeo, arrivando a superare centinaia di milioni di ascolti sulle piattaforme digitali.

LA SCALETTA DEL TOUR THE KOLORS LIVE 2026

Al momento non è stata ancora resa nota la scaletta ufficiale del tour. I concerti saranno l’occasione per ascoltare dal vivo i brani più recenti, tra cui Rolling Stones, insieme ai pezzi più rappresentativi del repertorio dei The Kolors. La scaletta verrà aggiornata non appena disponibile dopo le prime date.

BIGLIETTI E PREVENDITE

I biglietti per The Kolors Live 2026 sono disponibili sui circuiti abituali.

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