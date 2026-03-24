The Kolors tornano con “Rolling Stones”: è il singolo che anticipa il nuovo album

The Kolors tornano con ROLLING STONES, il nuovo singolo in uscita venerdì 27 marzo per Atlantic/Warner Music Italy, un nuovo passo di avvicinamento al prossimo album della band.

Il brano è scritto da Davide Petrella e Calcutta, una combinazione che già da sola suggerisce una direzione precisa: pop immediato, ma con una scrittura riconoscibile.

The Kolors, “Rolling Stones” anticipa il nuovo album

ROLLING STONES arriva dopo quasi un anno di silenzio discografico e si inserisce in una fase in cui il gruppo ha ritrovato centralità nel mercato pop italiano. Dopo il successo di ITALODISCO, oltre 216 milioni di stream su Spotify, sono arrivati altri brani come UN RAGAZZO UNA RAGAZZA, KARMA, TU CON CHI FAI L’AMORE e PRONTO COME VA, che hanno consolidato la presenza della band tra radio e piattaforme.

Il nuovo singolo rappresenta quindi un passaggio chiave verso il prossimo progetto discografico, che dovrebbe segnare il ritorno a un formato più strutturato dopo anni di uscite singole.

La band guidata da Stash manca da un album dal 2017, anno di uscita di YOU. Negli anni successivi il percorso si è spostato sui singoli, raccolti nel 2021 nell’EP SINGLES, fino al cambio di passo del 2023 con ITALODISCO, che ha segnato un nuovo posizionamento commerciale e radiofonico.

The Kolors, il nuovo album tra suono organico e rifiuto della “perfezione digitale”

Ad anticipare la direzione del nuovo lavoro è stato lo stesso Stash, che nei giorni scorsi ha condiviso sui social una riflessione piuttosto chiara sul tipo di suono che la band vuole portare avanti.

“In un mondo lottatori di Suno, abbiamo deciso di fare un disco totalmente suonato, totalmente organico. Il moog utilizzato nel prossimo singolo è uno strumento che non può essere controllato digitalmente: lo devi suonare.

Zero quantize, zero midi, zero plastica digitale. Solo suoni generati da esseri umani che hanno una visione comune. In un mondo fatto di finta perfezione, ci piace pensare che qualcuno si appassioni ancora a un suono registrato davvero.

Non abbiamo nulla contro l’intelligenza artificiale… ma a nuje ce piace Quincy Jones.”

Un posizionamento che va in controtendenza rispetto a una produzione sempre più orientata verso l’ibridazione digitale, e che prova a riportare al centro l’esecuzione e l’imperfezione come valore.

Resta da capire come questa scelta si tradurrà nei nuovi brani e, soprattutto, se riuscirà a convivere con quella dimensione pop che negli ultimi anni ha riportato i The Kolors al centro del mainstream.

The Kolors, “Rolling Stones”: testo e significato

Non è ancora disponibile il testo completo di ROLLING STONES, il nuovo singolo dei The Kolors in uscita il 27 marzo.

Appena sarà pubblicato, aggiorneremo questo articolo con il testo integrale e con l’analisi del significato del brano.