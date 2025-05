Spoiler estivo allOn The Road di Battiti Live: i The Kolors presentano dal vivo il loro nuovo singolo

THE KOLORS hanno spoilerato dal vivo in Puglia durante la registrazione dell’evento di Radio Norba il loro brano tormentone per l’estate 2025.

THE KOLORS anticipano dal vivo la loro hit dell’estate 2025

Il 4 maggio 2025, durante la registrazione dell’On the Road di Battiti Live di Radio Norba, The Kolors si sono esibiti in anteprima con un brano inedito, svelando così i primi dettagli (senza titolo né data di uscita ufficiale) della loro prossima canzone estiva.

Il brano, dal ritmo coinvolgente e con un testo che gioca tra nostalgia e leggerezza, ha fatto subito pensare a un nuovo tormentone in arrivo. Il pubblico presente ha potuto ascoltarlo in anteprima, grazie alla performance live registrata per il format itinerante del network radiofonico.

Come dicevamo la data di uscita non è ancora stata svelata ma è molto probabile sia il 9 o il 16 maggio. Noi propendiamo per la giornata di venerdì 16 visto che i The Kolors sono artisti in cast Warner Music Italy che, proprio questa settimana, rilascerà già in radio e in digitale i nuovi singoli di Ghali e Annalisa.

The Kolors a sorpresa ai matrimoni: lo spoiler era iniziato lì

Lo spoiler, in realtà, aveva già fatto capolino il giorno precedente, quando alcune coppie di sposi a Napoli si sono ritrovate The Kolors a sorpresa nel bel mezzo dei festeggiamenti. In diverse sale ricevimenti, Stash e la band hanno improvvisato un’apparizione inaspettata, accendendo la festa con un brano del tutto sconosciuto fino a quel momento. Ora possiamo dirlo: era proprio la loro nuova canzone estiva.

the kolors Il testo del brano dell’estate 2025

Il titolo non è ancora stato svelato, ma durante l’esibizione è stato possibile cogliere parte del testo. Qui sotto trovate il testo parziale, in attesa dell’uscita ufficiale:

Certe cose si fanno in due, tre, quattro

Du dabu dida

Per tutta la vita

Nostalgia

Di quello che mi facevi

Du dabu dida

Lascia che ti dica

Che non va via

il tuo profumo dai pensieri Pronto come va?

La voce un po’ mi manca

Lo so che ho sbagliato

Ma chi è che non sbaglia

Tutto bene ma

Ho in testa una domanda

Non mi puoi lasciare il cielo in una stanza Du dabu dida

Per tutta la vita

Nostalgia

Di quello che mi facevi

Tu tu tu Sarà perché ti amo

Che confusione

Un sabato italiano

Fuori dal balcone

Con le signore

Parlare di noi

Come in un vecchio film

Come i Pink Floyd vorrei fossi qui

Come il graffiato sopra un cd

Significato del testo: nostalgia pop e riferimenti alla musica italiana

Il testo, ancora incompleto e probabilmente soggetto a modifiche, gioca su un’alternanza tra leggerezza e malinconia. “Nostalgia” è la parola chiave attorno a cui ruota l’intero brano, evocata in stile pop-dance con un ritornello costruito su suoni nonsense (“du dabu dida”) e frasi semplici ma emotive.

Particolarmente interessante è il verso “Non mi puoi lasciare il cielo in una stanza”, che richiama esplicitamente Gino Paoli e la canzone iconica della musica italiana. Ma non è l’unica citazione: “Sarà perché ti amo”, “Un sabato italiano”, “Vorrei fossi qui” (traduzione del celebre Wish You Were Here dei Pink Floyd) e altri versi sembrano costruiti come omaggi ironici o affettuosi al nostro immaginario pop musicale.

Insomma, The Kolors sembrano pronti a replicare il successo di Italodisco con una nuova canzone che mischia ritmo, ironia e tanta, tanta nostalgia.