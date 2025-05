Annalisa tra moto, riflessi e viola e un misterioso uomo: il countdown è iniziato, il nuovo singolo esce…

Annalisa sta tornando con un nuovo singolo per Warner Music che – fidatevi – catalizzerà l’estate italiana 2025. E All Music Italia vi svela, in anteprima, anche la data di uscita del brano. Del resto, quando anticipammo il titolo del singolo del 2022, Bellissima, le cose non andarono poi così male.

La cantautrice nei giorni scorsi è tornata a postare sui suoi social e lo ha fatto cambiando immagine profilo, cancellando la bio (per fare spazio al presave in arrivo) e con una foto che la ritrae, giubbotto di pelle addosso, su di una moto. Ad accompagnare lo scatto una frase: “Vado al massimo per te”, che in molti, noi compresi, abbiamo ipotizzato potesse essere il titolo del brano. Non lo è.

ANNALISA NUOVO SINGOLO, il secondo spoiler

Nel frattempo, venerdì 2 maggio è arrivato un nuovo spoiler, questa volta con un video. Al centro, in una location che sembra essere la stessa in cui fu girato il video di Bellissima – la canzone che a settembre del 2022 cambiò per sempre la vita artistica di Nali (come la chiamano i fan, ma anche Maria De Filippi) – appare ancora una moto. E una nuova scritta… “Faccio il diavolo per te…”.

Che può significare tutto, dal “Per te” che si ripete e che potrebbe essere il titolo della canzone, alla semplice frase che sottolinea un nuovo brano d’amore pronto a farci ballare per tutta l’estate.

Nel video, alle spalle del veicolo, un grande cono di luce che sembra quasi una A, mentre sulla moto appare l’ombra di Annalisa in diversi momenti e con diversi look, corna da diavolessa comprese. Il tutto in un fascio di luce viola che – per chi non lo sapesse – è il colore un po’ indaco violento (cit.) che ha caratterizzato l’era di E poi siamo finiti nel vortice, il più grande successo pop al femminile di un’artista italiana degli ultimi anni.

UNA NUOVA ERA, MA QUALE?

Tra le ombre del video ne spicca una maschile… ombra con cui si chiude anche il video. Questo, ad alcuni, ha fatto pensare ad un duetto… a noi invece fa capire che, molto probabilmente – ma potremmo sbagliarci – Annalisa e il suo team di lavoro, dalla manager Sunshine Pegoiani a Warner Music passando per la direzione creativa di Eclectic, hanno capito esattamente come aumentare l’hype e come seguire il terreno tracciato dalle grandi popstar internazionali.

E così, quasi fosse un richiamo – tra moto e figure maschili – alla Born This Way di Lady Gaga, se quell’ombra maschile non fosse altro che il lato maschile della cantautrice e popstar, il suo alter ego, come per Lady Gaga lo fu anni fa Jo Calderone? Qualche indizio forse era già trapelato nell’Interlude dell’ultimo tour nei palasport.

Del resto, nella precedente era – da Mon Amour a Ragazza sola – Annalisa ha giocato molto con i look, le parrucche e i travestimenti.

ANNALISA, LA DATA DI USCITA DEL NUOVO SINGOLO

Insomma, l’attesa per i fan della cantante – ormai sempre più numerosi e capaci di portarla a riempire i palazzetti italiani – è altissima. Ma All Music Italia è in grado di svelarvi in esclusiva un dettaglio che ancora non è stato comunicato ufficialmente: il nuovo singolo di Annalisa uscirà in radio e in digitale venerdì 9 maggio 2025.

