Annalisa chiude il 2024 con un record imbattibile e uno spettacolare Capodanno sulla TV spagnola (VIDEO)

Annalisa certifica, nella penultima settimana del 2024, Mon amour con il sesto disco di platino mettendo a segno un record difficile da battere. Il tutto a chiusura di anno ricco di premi in attesa che il 2025 ci consegni il disco della nuova era.

Il 2024 si chiude con un risultato che difficilmente sarà superato nei prossimi anni: Mon Amour, il secondo singolo dell’era del vortice, come amano definirla i fan della cantante, ha ottenuto il sesto Disco di Platino per le oltre 600.000 copie/unità certificate.

Si fortifica così il suo primato come prima donna solista italiana dell’era FIMI a raggiungere questo traguardo. Risultato che arriva poco prima dell’entrata in vigore delle nuove soglie di certificazione FIMI, rendendo il colpo di Annalisa ancora più significativo e difficilmente eguagliabile in futuro. Dal 2025 infatti per ottenere sei dischi di platino nei singoli saranno necessarie 1.200.000 copie/unità

Questo traguardo è solo uno dei tanti che hanno caratterizzato un anno straordinario per Annalisa, fatto di successi, premi e concerti sold out, a conferma del suo ruolo di regina del pop italiano e ambasciatrice della musica italiana nel mondo.

da mon amour a sinceramente, un vortice di premi per annalisa

Il 2024 ha visto Annalisa collezionare riconoscimenti nazionali e internazionali che celebrano il suo talento come cantautrice e performer. Dall’Italia al resto del mondo, la sua musica ha lasciato un segno indelebile.

Premi nazionali

Tra i riconoscimenti più prestigiosi assegnati in Italia:

Super Hit al Gran Galà della Stampa: premio come artista pop italiana dell’anno.

Radio Festival RTL 102.5: premio per Sinceramente, il brano più radiofonico di Sanremo 2024.

Power Hits Estate (x2): riconoscimenti per Storie Brevi (con Tananai) e Sinceramente come brani simbolo dell’estate 2024.

Premio TIM Summer Hits: Storie Brevi è stata eletta la colonna sonora dell’estate.

TIM Music Awards: tre premi, tra cui multiplatino per Sinceramente, multiplatino per l’album E poi siamo finiti nel vortice e il platino Live per oltre 200.000 biglietti venduti nel 2024.

Premio EarOne: Annalisa è stata l’artista più trasmessa in radio nel 2024.

Diva Arena: premio per i due concerti sold out all’Arena di Verona.

Telegatti (x2): uno per la carriera e l’altro per Storie Brevi, la canzone dell’estate.

Premi internazionali

Il successo di Annalisa ha varcato i confini nazionali:

Global Force di Billboard: premio assegnato per l’impatto internazionale della sua musica.

Fenomeno Europeo dell’Anno: riconoscimento ricevuto ai LOS40 Awards per il suo ruolo di protagonista nella scena musicale europea.

Best Italian Act agli MTV EMA: miglior artista italiana del 2024.

Il tutto con Sinceramente, brano in gara a Sanremo 2024, che a fine anno ha raggiunto un nuovo picco nella classifica Global di Spotify: posizione #73 con 1.831.000 stream.

Un live show da tutto esaurito verso la nuova era

Annalisa ha dominato anche la scena live del 2024, con oltre 200.000 biglietti venduti tra tour nei palasport, due concerti all’Arena di Verona e un tour estivo nei principali festival italiani. Ogni data ha registrato il tutto esaurito, confermandola come una delle performer più amate dal pubblico italiano.

Il 2024 si chiude con il botto per Annalisa, che non solo ha annunciato l’inizio di una nuova fase artistica – coronata dai concerti nei principali palasport italiani previsti per novembre e dicembre 2025 – ma ha anche salutato l’anno con un Capodanno live… in Spagna!

