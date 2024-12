Annalisa chiude l’era del vortice con ‘The Black Box’ e svela il tour legato al nuovo album

L’era del vortice di Annalisa, legata all’ultimo fortunatissimo album E poi siamo finiti nel vortice, si conclude con l’annuncio di una nuova uscita discografica che segna l’inizio della sua prossima avventura musicale. Con questo nuovo progetto si apre il varco verso una nuova fase artistica, accompagnata dal tour già previsto per la fine del 2025.

A partire da settembre del 2022 con il lancio di Bellissima Annalisa ha vissuto una vera e propria rinascita artistica. Questo percorso l’ha portata a inanellare successi straordinari, tra cui singoli comeMon amour, Ragazza sola, Euforia e Sinceramente.

A ciò si aggiungono tour nei palasport completamente sold out, l’imitazione cult di Brenda Lodigiani, un importante premio per il lancio nel mercato spagnolo e ben 17 dischi di platino per i brani e l’album del progetto. E poi siamo finiti nel vortice ha superato i 320.689.234 streaming su Spotify, un risultato incredibile.

Il progetto ha avuto una tale coerenza e successo da non necessitare nemmeno l’inclusione delle hit estive Disco Paradise (5 dischi di platino) e Storie brevi (doppio disco di platino) per incrementare i numeri e le certificazioni.

ANNALISA NUOVO ALBUM E NUOVO TOUR

La cantante ha annunciato la chiusura dell’era del vortice con un post su Instagram, svelando E poi siamo finiti nel vortice: The Black Box in uscita il 13 dicembre:

“Eccoci qui. Oggi è una giornata importante. Il punto di congiunzione tra quello che è stato e quello che sarà, senza sosta, come piace a me. Per prima cosa, a celebrare e chiudere definitivamente l’era del Vortice, arriva ‘E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE: THE BLACK BOX’ un’edizione speciale per me davvero preziosa che contiene e ripercorre tutte le tappe fondamentali del nostro viaggio.”

Al suo interno, non solo l’album nella sua versione originale in vinile picture disc, ma anche sei unici 45 giri celebrativi delle canzoni che sono state tappe fondamentali del percorso della cantautrice, dalla quadrilogia Bellissima / Mon Amour / Ragazza Sola / Sinceramente, anche in versioni speciali, passando per Euforia, e la cover Sweet Dreams in un’ inedita versione solista.

Questa la tracklist di E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE THE BLACK BOX:

Album EPSFNV prima versione 12 tracce in picture disc

45 giri 1

Lato A: BELLISSIMA

Lato B: EUFORIA

Lato A: MON AMOUR

Lato B: MON AMOUR (DEMO)

Lato A: RAGAZZA SOLA

Lato B: SWEET DREAMS (ARE MADE OF THIS)

45 giri 4

Lato B: SINCERAMENTE (CUANDO CUANDO CUANDO)

Lato A: SINCERAMENTE (BOB SINCLAR REMIX)

Lato B: MON AMOUR (MILES REMIX)

Lato A: STORIE BREVI CON TANANAI

Lato B: STORIE BREVI (INSTRUMENTAL)

IL TOUR 2025

In contemporanea Annalisa ha annunciato anche le date del CAPITOLO I, ovvero ciò che porterà al nuovo, attesissimo, album.

“E poi, proprio perché questo viaggio si trasforma, come ogni cosa, ma non si ferma mai davvero, ecco un primo punto fermo, un dove e un quando, un CAPITOLO I di quello che sarà il futuro.

Mentre tutto si trasforma in penombra, abbiamo già una luce accesa. Mi farò sentire ❤️“

Queste le date del tour nei palasport in partenza a fine 2025: