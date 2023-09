Annalisa: tutti gli autori, i produttori dei brani di “E poi siamo finiti nel vortice”

“E poi siamo finiti nel vortice” è il titolo del nuovo album di Annalisa fuori in cd, vinile e digitale per Warner Music Italy dal 29 settembre.

Un progetto molto atteso visto il boom dei singoli “Bellissima” e “Mon Amour” e il buon debutto del nuovo brano, “Ragazza sola“.

La direzione artistica e la produzione esecutiva di questo album sono state curate da Stefano Clessi per Eclectic Music. Il disco è stato quindi Mixato e masterizzato da Gigi Barocco allo Studio104 di Milano.

A quali produttori e autori si sarà affidata Annalisa per questo nuovo, importantissimo, tassello della sua discografia? Cliccate in basso su continua per scoprirlo e per leggere i testi di tutti i brani.