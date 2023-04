Annalisa fa ancora centro e si consacra reginetta del pop... "Mon amour" è già un successo

Venerdì 31 marzo Annalisa, a distanza di quasi sette mesi dal lancio di Bellissima, ha rilasciato il suo nuovo singolo Mon amour che già promette di essere un nuovo tormentone con un ottimo debutto su Spotify.

Già da qualche anno la cantautrice si è lasciata alle spalle il mondo più cantautorale, e in parte indie, delle origini spostandosi su pop sempre più da classifica che l’ha vista passare dal duetto con Benji & Fede a quello con i Boomdabash.

Una serie di canzoni che le hanno permesso di raggiungere traguardi importanti e certificazioni ma quello che ancora mancava ad Annalisa era una canzone iconica, che venisse cantata da tutti. E il piccolo miracolo è arrivato a settembre scorso quando insieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta ha dato vita a Bellissima.

La canzone debutto al 90esimo posto su Spotify con circa 90.000 stream nel giorno di uscita. Nei mesi successivi il brano ha preso quota sia in radio che su Spotify arrivando ad entrare in Top 20. Fondamentale per il successo della canzone è stato TikTok e tutta una serie di coreografie nate spontaneamente per accompagnare la canzone che le hanno permesso di diventare virale.

Il 31 marzo Annalisa ha lanciato Mon amour, brano scritto e realizzato dallo stesso team di Bellissima che nel frattempo occupa ancora la posizione #34 su Spotify e la #24 nella classifica singoli FIMI. Il brano conta oltre 31 milioni di stream sul solo Spotify e oltre 30 milioni di views del videeo.

La lunga scia di questo brano si è fatto sentire e infatti Mon amour ha debuttato alla posizione numero #33 su Spotify con quasi 164.000 stream nel primo giorno. Un risultato importante considerando quanto le classifiche Spotify sia ormai dominata dalla musica rap e urban.

Nelle stesso giorno per esempio Lazza ha debuttato alla #4 con Zonda, il fenomeno musicale del momento, e i Pinguini Tattici Nucleari, alla #15 con Coca Zero. Annalisa è la terza new entry di venerdì decisamente molto più avanti di tutti i brani del nuovo disco di Madame e dei nuovi singoli di Rocco Hunt, Tony Boy, Fred De Palma e Boro Boro feat. Elettra Lamborghini.

Il brano è partito bene anche su TikTok con circa 5.000 utilizzi del suono nei video degli utenti solo nelle prime ore, numeri in continuo aumento. Anche il visual video del brano su YouTube è a quasi 300.000 views in meno di 24 ore.

Le dichiarazioni di Annalisa su Mon Amour

Ospite a RDS Annalisa ha raccontato cosa rappresenta Mon amour nel suo nuovo percorso musicale:

“Mon amour è il secondo capitolo di questo film, io mi immagino un film che è il mio progetto musicale nuovo. Il primo è stato Bellissima in cui ho raccontato appunto di una delusione e poi dopo la delusione cosa succede, succede che ti prendi quel periodo di tempo in cui fai le cose che non hai mai fatto, in cui ti cambi il taglio di capelli, cambi look, ti diverti in un altro modo, fai serata. Ecco Mon amour è la canzone di quel momento lì, il limbo Non è la rinascita…“

Rinascita che, a quanto pare, potrebbe arrivare con il prossimo singolo.