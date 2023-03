Dopo l’uragano “Bellissima” Annalisa cambia look e lancia “Mon amour”

Annalisa Mon amour significato del testo del nuovo singolo fuori per Warner Music Italy dal 31 marzo.

21 dischi di platino e 12 dischi d’oro all’attivo, la cantautrice sta vivendo un momento d’oro della sua carriera. Il singolo Bellissima, uscito lo scorso 2 settembre, ha conquistato il doppio disco di platino e, ancora oggi, si trova alla posizioni numero #21 della classifica singoli FIMI nonostante l’uscita dei brani di Sanremo 2023 (e non solo).

Ora è tempo di nuova musica con cui la cantante ha intenzione di continuare a farci ballare.

Annalisa Mon amour significato del brano

Mon amour, come Bellissima è firmata, dalla cantautrice stessa con Paolo Antonacci e Davide Simonetta. La produzione è di Zef.

Il pezzo racconta quel momento che divide un passato deludente dalla voglia di correre verso il futuro, non abbandonando autoironia e leggerezza. Annalisa ne parla così:

“Perché per ripartire ci vuole tempo, devi essere pronta e allora nell’attesa sospendi te stessa in una sorta di limbo, finché non ti ritrovi. Questa è la canzone di quel limbo, di quell’incoscienza, e perché no, di quella pazza idea di vendetta che ti fa sentire di nuovo potente, anche solo per un istante.”

Ricordiamo che il prossimo 4 novembre Annalisa sarà per la prima volta si esibirà live al Forum di Assago (MI).

Annalisa Mon amour testo e audio

In arrivo il 31 marzo