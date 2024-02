Sanremo 2024, Annalisa: “In Sinceramente canto la libertà di essere”

In gara tra i Big del Festival di Sanremo 2024, ieri sera – martedì 6 febbraio – Annalisa ha presentato sul palco del Teatro Ariston “Sinceramente“.

“In questa canzone c’è una donna forte che rivendica il suo diritto di essere libera. Libera di prendersi sul serio e di essere anche leggera, di essere ambiziosa, di esprimersi, piangere, ironizzare, lamentarsi, gioire, senza essere giudicata, anzi, compresa e rispettata. Libera di essere. Penso che la libertà sia la più grande dichiarazione d’amore possibile. Perché se sono libera, sono ‘sinceramente’ tua”.

Il brano sarà contenuto all’interno della nuova versione dell’album “E poi siamo finiti nel vortice“, che sarà disponibile a partire da venerdì 9 febbraio (qui il pre-save e il pre-order) sia in digitale che in quattro diversi formati: vinile trasparente autografato (esclusiva WMI), CD autografo (esclusiva Amazon), vinile trasparente e CD.

SANREMO 2024: “SINCERAMENTE”, VIDEOINTERVISTA AD ANNALISA

ANNALISA, TUTTI NEL VORTICE PALASPORT: LE DATE

Dopo il concerto-evento al Forum di Assago dello scorso novembre e l’annuncio delle prime date del tour “Tutti nel vortice palasport“, in partenza il 6 aprile dal Nelson Mandela Forum di Firenze, Annalisa annuncia il suo primo live all’Arena di Verona, previsto il prossimo 14 maggio, che aprirà il Festival Venerazioni – Arte al Femminile 2024 (info su friendsandpartners.it).

“Chi mi conosce sa che in passato, quando mi è stato chiesto quale fosse un sogno nel cassetto ancora da realizzare, ho risposto che quel sogno speciale era tenere un concerto tutto mio in Arena. Quindi oggi, mentre condivido con voi questa notizia, me ne voglio ricordare. E voglio ricordarmi che il lavoro, la pazienza, la dedizione e la passione, giorno dopo giorno, goccia dopo goccia, si sono trasformati in un vortice che, dopo 13 anni, ci ha portati qui. Leggo il mio nome, e poi leggo ‘Tutti in Arena’”.

Di seguito riportiamo tutte le date del tour “Tutti nel vortice palasport“, organizzato e prodotto da Friends & Partners: