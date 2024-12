Certificazioni FIMI 52: Annalisa da record e Laura Pausini d’oro con il brano vincitore del Golden Globe

Certificazioni FIMI settimana 52 del 2024.

Settimana ricca di certificazioni per i progetti rap della scena musicale italiana ma non solo.

Nella penultima settimana del 2024, prima che le soglie dei singoli raddoppino, Annalisa mette a segno un record che sarà quasi impossibile battere per qualsiasi altra donna della musica italiana: il sesto disco di platino per le oltre 600.000 copie/unità di Mon amour (dal 2025 per un singolo sesto platino ne serviranno 1.200.000).

Al tempo stesso Laura Pausini, dall’alto dei suoi trent’anni di carriera che valicano le mode, conquista il disco d’oro per un brano lontano da ogni logica commerciale Io sì (Seen), canzone portante del film La vita davanti a sé che è valsa alla cantante il Golden Globe e la nomination all’Oscar, un brano diventato nei live della cantante un inno contro la violenza sulle donne.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Supera le 500, copie/unità e si aggiudica il quinto disco di platino COUNTING STARS degli OneRepublic e triplo platino per Billie Eilish per HIT ME HARD AND SOFT.

Passiamo al doppio disco di platino che viene raggiunto da SEXY BITCH di David Guetta feat. Akon, OTHERSIDE dei Red Hot Chili Peppers, giusto nella settimana natalizia, da SANTA TELL ME di Ariana Grande.

Raggiungono il disco di platino: MISTLETOE di Justin Bieber, POPSTAR di DJ Khaled feat. Drake, DESESPERADOS di Rauw Alejandro & Chencho Corleone SANTA CLAUS IS COMIN’ TO TOWN nella versione di Bruce Springsteen.

Disco d’oro per HOLDING OUT FOR A HERO di Bonnie Tyler, CAR’S OUTSIDE di James Arthur, BROTHER LOUIE di Modern Talking e NO DIGGITY di Blackstreet feat. Dr. Dre.

Passiamo agli album internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? di Billie Eilish conquista il terzo disco di platino per le oltre 150.000 copie unità in Italia.

Disco d’oro per Speak now (Taylor’s version) di Taylor Swift.

