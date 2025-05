Blanco torna con Piangere a 90: una ballad cruda e personale scritta con Tananai (e tante novità)

Blanco Piangere a 90: testo e significato del nuovo singolo in uscita venerdì 9 maggio 2025 per EMI Records.

Dopo mesi di silenzio e un cambio strategico nel team artistico, Blanco torna con Piangere a 90, un brano potente e senza filtri, scritto insieme a Tananai e prodotto da Michelangelo.

Piangere a 90 segna un nuovo capitolo per Blanco

Come già scritto Blanco ha recentemente fatto ritorno con il suo storico management, Eclectic Music Group di Stefano Clessi, già manager di Tananai. Un ritorno alle origini che ha portato anche alla prima collaborazione discografica tra i due artisti, suggellata da questo nuovo singolo.

Un’altra importante novità riguarda l’etichetta: Blanco resta sotto Universal Music Italy ma, come anticipato da noi di da All Music Italia in questo articolo, cambia label, passando da Island Records a EMI Records Italy. Una scelta che segna l’inizio di un nuovo percorso.

Il significato di Piangere a 90: cadute, verità e rinascite

Piangere a 90 è un brano viscerale, crudo, scritto senza compromessi. Alterna strofe intime e fragili a un ritornello lacerante, in un climax emotivo che è già marchio di fabbrica di Blanco. Il testo riflette un bisogno autentico di liberazione, una confessione che parte dalle ferite per riscoprire la voglia di vivere. Un ritorno che non chiede consensi, ma cerca solo verità.

Il videoclip tra Wim Wenders e malinconia personale

Ad accompagnare il singolo, un videoclip realizzato dal collettivo Broga’s che riprende l’estetica sospesa di Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders. Blanco – fragile, tormentato – riflette dal suo piedistallo, con lo sguardo rivolto al passato e al sé stesso bambino, in cerca di quella leggerezza perduta.

Un ritorno introspettivo, maturo, quasi antitetico ai ritmi eccessivi dell’attuale scena musicale, che pone ancora una volta Blanco come voce generazionale, capace di fondere romanticismo, realismo e arte.

PH. BOGDAN CHILLDAYS PLAKOV

Testo di Piangere a 90

Vincere, vincere

Destinazione

E io dovevo dirtelo, ma dirtelo di pancia

Non puoi rifarti il cuore come ti rifai le labbra

E mi hai chiamato un taxi

È arrivata un’ambulanza

Mi hai detto che hai scoperto

Che si piange anche a 90

E quindi non c’è limite

Posso anche urlartelo, ti amo, sei strana

Torni a sorridere

Ed è quello che mi interessava

Testo completo in arrivo