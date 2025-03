Blanco verso il cambio di label? Dopo il ritorno da Clessi, si parla di spostamento da Island Records a Emi

Cambio di label, sempre in casa Universal Music, per Blanco?

Avevamo lasciato Blanco così (da un nostro precedente articolo del 23 gennaio 2025):

La notizia era nota già da diverso tempo nel mondo della discografia, ma ora arriva a mezzo comunicato stampa la conferma ufficiale: Blanco torna ad essere seguito da Eclectic Music Group e dal manager Stefano Clessi, che lo scoprì sei anni fa. “Erasmus finito. Bentornato a casa.” Con queste parole, l’agenzia di management e publishing Eclectic Music Group ha annunciato sui propri canali social la rinnovata collaborazione con uno degli artisti rivelazione degli ultimi dieci anni in Italia (7.790.000 copie vendute in quattro anni di carriera). Va detto che, negli ultimi tempi, dall’ormai celebre Sanremo de L’Isola delle rose, l’artista ha attraversato un momento artisticamente più complesso.

Il ritorno in eclectic e il debutto da autore

Dopo un periodo separati, durante il quale Blanco ha esplorato nuove strade e si è temporaneamente allontanato dalla scena, l’artista ha riaffidato il proprio management e direzione artistica a Stefano Clessi.

La collaborazione con Eclectic riparte ufficialmente da gennaio 2025. Va ricordato che la società aveva comunque mantenuto il ruolo di editore musicale per Blanco anche durante il periodo di separazione.

Negli scorsi mesi Blanco ha debuttato come autore per altri artisti, firmando (con Michelangelo) tre brani in gara al Festival di Sanremo 2025, quelli di Giorgia, Noemi e Irama.

Il Festival si è ormai concluso: nessuno dei brani è arrivato nella Top 5 finale, ma La cura per me di Giorgia è stabile sul podio delle classifiche FIMI e si conferma il brano più utilizzato su TikTok. Se ti innamori muori di Noemi e Lentamente di Irama viaggiano rispettivamente a 12 e 15 milioni di stream su Spotify.

Rumors: Blanco cambia label in casa Universal passando in emi?

Secondo quanto apprende All Music Italia da rumors di corridoio, dopo il ritorno sotto la guida di Clessi potrebbe esserci un altro cambiamento per Blanco: lo spostamento di label all’interno del gruppo Universal Music.

Il cantautore, infatti, sembrerebbe pronto a lasciare Island Records, diretta da Federico Cirillo, per approdare in EMI Records, attualmente guidata da Mario Sala.

Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma per saperlo con certezza bisognerà probabilmente attendere la prossima uscita discografica di Blanco, che – lo ricordiamo – non pubblica nuova musica da giugno 2024, mese in cui uscì l’esperimento (mal riuscito) in spagnolo Desnuda.

Nel futuro: nuova musica e forse… Sanremo 2025?

Tra gli obiettivi nel mirino, oltre alla pubblicazione di nuova musica, ci sarebbe anche il ritorno in gara al Festival di Sanremo nel 2026, questa volta da solista dopo la vittoria del 2022 con Mahmood.

Del resto è stato lo stesso Carlo Conti a invitarlo pubblicamente dal palco dell’Ariston. Quale miglior nuovo inizio per il cantautore che con l’album d’esordio, Blu celeste, si è rivelato una delle novità più interessanti della scena musicale italiana?