Giorgia racconta la storia dietro ‘La Cura per me’: “Quando ho sentito il provino di Blanco mi sono commossa”

Giorgia racconta la prima versione de La Cura per me, il brano scrittole da Blanco e Michelangelo.

Nonostante il sesto posto al Festival di Sanremo 2025, La Cura Per Me di Giorgia sta riscuotendo un grandissimo successo ed è diventata una canzone trasversale, cantata da ogni generazione, inclusa quella di TikTok, dove il suo suono è tra i più utilizzati sulla piattaforma, e reinterpretata da molti artisti. Nelle recenti ospitate, la cantante ha raccontato la sua reazione quando ha ascoltato per la prima volta il provino inciso da Blanco, autore del pezzo insieme a Michelangelo.

Ad oggi la canzone conta circa 16 milioni e mezzo di ascolti sul solo Spotify ed è vicinissimo a conquistare il disco d’oro.

Giorgia su Blanco: “Una sensibilità incredibile”

Domenica scorsa la cantante è stata ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, e ha raccontato il dietro le quinte della sua collaborazione con Blanco:

“Questa canzone ha la modernità, ma anche l’inciso classico. Ti rendi conto della sensibilità di un musicista così giovane? Ha messo insieme delle parole che io sento tantissimo, pur avendo più anni di lui e un’esperienza diversa dalla sua. Ci siamo confrontati sulla parte emotiva. Anche lui voleva che io la facessi mia in qualche modo, voleva sapere proprio la mia parte emotiva come si dipanava in questo testo. Questo ragazzo ha una sensibilità davvero profonda”.

Parole che confermano la capacità di scrittura di Blanchito, dote già messa in mostra ampiamente negli scorsi anni, una penna che è riuscita ad adattarsi addirittura alla voce di Mina nel singolo Un Briciolo di allegria.

Ma come è arrivata La cura per me a Giorgia? È stata la cantante stessa a parlare della versione di Blanco.

La versione di Blanco: un demo da brividi

Ospite di Linus e Nicola Savino a Deejay Chiama Italia, Giorgia ha rivelato un dettaglio inedito: la prima versione del brano cantata da Blanco era completamente diversa dalla versione finale e l’ha colpita profondamente.

“Al pezzo abbiamo lavorato insieme, ma quando mi è arrivato all’inizio ho detto ‘questa è una canzone!’. Il pezzo metteva insieme diverse cose del mio percorso e io ho pensato ‘è lei’. Se è vera la cosa de La Sera dei Miracoli? Sì, ho fatto notare che in un passaggio la ricordava e Blanco mi ha detto che non ne aveva idea. Succede che certe cose entrano nella tua memoria cellulare e tu le restituisci senza saperlo”.

Ma il dettaglio più interessante riguarda la versione originale registrata da Blanco:

“Quando ho sentito il brano… ti spaccava! Perché è arrivato questo demo, diverso dalla versione finale, non c’era lo special, l’inciso non era così, lui lo cantava disperato quasi gridando con il suo stile. Ed è stato veramente forte, io ho pianto subito. Posso dire che era un gioiellino. Poi abbiamo aggiunto lo special”.

Il racconto di Giorgia aggiunge un nuovo tassello alla storia di La Cura Per Me, un brano che continua a crescere e a conquistare ascolti e che in molti vorrebbero sentire cantato anche dal suo co-autore.