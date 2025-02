Sanremo 2025 su TikTok: la classifica delle canzoni più amate dalla community. Trionfa Giorgia con la sua “La Cura per me”

Su TikTok è Sanremo 2025 mania: i quasi 70mila post condivisi con l’hashtag (+429% rispetto a inizio kermesse) vedono trionfante non un’artista della generazione Z ma Giorgia con la sua La Cura per me.

Vanno fortissime sulla piattaforma anche Coma_Cose ed Elodie per numero di video creati utilizzando il suono delle loro canzoni. Il secondo classificato, Lucio Corsi, registra la maggiore crescita percentuale per numero di follower (+1.466%).

Sanremo 2025 domina su TikTok

La 75esima edizione del Festival di Sanremo si chiude con la conferma di quanto la kermesse e TikTok siano strettamente legati alla cultura pop, alla musica e alla capacità di coinvolgere attivamente un pubblico sempre più ampio. Alla chiusura dell’evento, i post pubblicati con l’hashtag ufficiale #Sanremo2025 hanno raggiunto quota 66.700, con una crescita del 429% rispetto al 10 febbraio, giorno prima dell’inizio della gara.

Le 5 canzoni più usate su TikTok

Le canzoni in gara più utilizzate dalla community di TikTok per creare contenuti sono:

“La cura per me” – Giorgia (@giorgiatodrani) con 28.700 video

– Giorgia (@giorgiatodrani) con 28.700 video “Cuoricini” – Coma_Cose (@coma_cose) con 16.000 video

– Coma_Cose (@coma_cose) con 16.000 video “Dimenticarsi alle sette” – Elodie (@elodie_official) con quasi 8.870 video

– Elodie (@elodie_official) con quasi 8.870 video “Damme ‘na mano” – Tony Effe (@tonyeffebaby777) presente in 8.048 video

– Tony Effe (@tonyeffebaby777) presente in 8.048 video “Balorda nostalgia” – Olly (@olly_nclusive) usata in 7.162 video

I dati sono aggiornati alle 08.00 del 16.02.2025.

sanremo 2025: Gli artisti con la crescita maggiore su TikTok

I 3 artisti con la maggiore crescita percentuale di follower:

@luciocorsi +1.466,9%

@simone.cristicchi58 +420,1%

@joanthiele +260,4%

I 3 artisti con il maggior incremento di follower in valore assoluto:

@olly_nclusive +111.011 nuovi follower (286.800 al 10.02 / 397.811 al 16.02)

@luciocorsi +88.336 nuovi follower (6.022 al 10.02 / 94.358 al 16.02)

@giorgiatodrani +52.093 nuovi follower (177.100 al 10.02 / 229.193 al 16.02)

Il ritratto di Olly su TikTok

Arrivato su TikTok nel 2020, Olly ha sempre avuto un forte legame con la piattaforma, che ha contribuito al successo di brani come “Un’altra volta” (oltre 10.300 video creati con il suono). Dopo il debutto a Sanremo 2022 con Polvere e il duetto con Lorella Cuccarini su La Notte Vola, il cantante ha continuato a coinvolgere la community con momenti esclusivi e anticipazioni di nuovi brani.

Durante il Festival, Olly ha condiviso su TikTok il dietro le quinte della sua preparazione, esibendosi anche con Angelina Mango e Enrico Nigiotti. Tra i contenuti più apprezzati, il duetto con JVLI ed Emma su Ho voglia di te.

I tre video più visti su TikTok @sanremorai