Giorgia testo e significato di “La cura per me”, brano in gara al Festival di Sanremo 2025

Giorgia La cura per me testo e significato del brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2025.

Giorgia torna in gara al Festival. Il debutto avvenne in chiave pop melodica nel 2017 con Tutta colpa mia (8°).

Sesta partecipazione dopo il debutto, 31 anni fa, per la cantante romana.

Dopo il 7° posto nelle Nuove proposte con E poi vince nel 1995 tra i Big con Come saprei. Seguono:

1996 – Strano il mio destino – 3° – Campioni

2001 – Di sole e d’azzurro – 2° – Campioni

2023 – Parole dette male – 6° – BIG

GIORGIA La cura per me significato del brano

Giorgia ha spiegato su questo brano che vede tra gli autori Blanco: “La cura per me è riuscire, attraverso alla potenza di un sentimento, ad andare in contro a una evoluzione interiore, senza mai smettere di imparare”

gIORGIA La cura per me testo

In arrivo prossimamente