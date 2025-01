Blanco riaffida il management a Stefano Clessi e alla sua Eclectic Music

La notizia era nota già da diverso tempo nel mondo della discografia, ma ora arriva a mezzo comunicato stampa la conferma ufficiale: Blanco torna ad essere seguito da Eclectic Music Group e dal manager Stefano Clessi, che lo scoprì sei anni fa.

“Erasmus finito. Bentornato a casa.” Con queste parole, l’agenzia di management e publishing Eclectic Music Group di Stefano Clessi ha annunciato sui propri canali social la rinnovata e ritrovata collaborazione con Blanco, uno degli artisti rivelazione degli ultimi dieci anni in Italia (7.790.000 copie vendute in quattro anni di carriera, qui un nostro approfondimento). Va detto che, negli ultimi anni, dal famoso Sanremo de L’Isola delle rose, l’artista ha attraversato un periodo artisticamente più complesso.

Dopo un periodo separati, durante il quale Blanco ha esplorato strade differenti e si è temporaneamente allontanato dalla scena musicale, l’artista affida nuovamente il proprio management e direzione artistica a Stefano Clessi. Il manager, tra i più attivi degli ultimi anni, fu il primo a notare il talento di Blanco, scoprendolo e firmandolo nel 2019, quando il giovane artista aveva appena 16 anni.

Blanco ed Eclectic Music Group: una storia di manager e successi

Dal 2019 al 2022, Blanco e Stefano Clessi hanno lavorato fianco a fianco, firmando con Universal Music Italia e costruendo una direzione artistica solida per uno dei talenti emergenti più promettenti della scena musicale. Grazie al sodalizio con Michelangelo, giovane producer già sotto la firma di Eclectic Music Group, si è formato un duo campione di vendite che ha segnato il successo di brani come Belladonna (Adieu) e l’iconica Notti in bianco (7 dischi di platino).

Blanco riaffida quindi, a partire da gennaio 2025, il proprio management e direzione artistica a Eclectic Music Group, che per tutti questi anni ha continuato comunque a svolgere per l’artista la funzione di editore musicale.

Questo 2025 si preannuncia come l’anno del grande ritorno per Blanco, anche grazie al lavoro di Eclectic Music Group. Un ritorno che parte dal debutto di Blanco nelle vesti di autore per altri artisti, con un inizio importante: l’artista co-firma i brani di Giorgia, Irama e Noemi in gara al prossimo Festival di Sanremo (qui tutti gli autori).

Eclectic Music Group: tra i primi a credere in Blanco

Fondata nel 2003 da Stefano Clessi, Eclectic Music Group è una delle music company indipendenti più importanti in Italia, specializzata in edizioni musicali, management e produzione discografica. La società ha fatto dello scouting di nuovi talenti uno dei punti fondamentali del proprio core business, portando alla ribalta artisti come Blanco e Tananai, oltre ad autori e produttori del calibro di Michelangelo, Simonetta e Paolo Antonacci.

Negli ultimi sei anni, Eclectic Music Group ha ottenuto complessivamente oltre 250 dischi di platino e si divide in tre dipartimenti: management, publishing e records. Con la divisione Eclectic Music Publishing, la società ha firmato otto dei brani in gara al 75° Festival di Sanremo, grazie ai suoi autori e produttori, tra cui lo stesso Blanco.

Un 2025 che promette di essere memorabile per l’artista e per la music company che, ancora una volta, dimostra il proprio ruolo centrale nella scena musicale italiana.