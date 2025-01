Certificazioni FIMI: con le nuove soglie scopriamo i 25 artisti più venduti nell’era FIMI, da Sfera Ebbasta a Vasco Rossi

Certificazioni FIMI: i 25 artisti con più copie certificate dal 2009 al 2024 in Italia.

Con l’introduzione delle nuove soglie per le certificazioni FIMI dei singoli – 100.000 unità per il disco d’oro e 200.000 per il platino – è il momento di scoprire chi domina la classifica degli artisti con più copie certificate dal 2009, anno in cui questo sistema è stato introdotto.

Quante donne compaiono in classifica? Quali artisti internazionali sono presenti? E chi è riuscito a certificare più copie in meno tempo? Scopriamo insieme i dati sorprendenti di questa speciale classifica. Clicca in basso su continua.