Blanco distrugge la scenografia di rose sul palco dell’Ariston (e thasup lanciata una frecciatina?)

Blanco durante l’esibizione al Festival di Sanremo 2023 con il suo nuovo singolo, L’isola delle rose, ma ci sono problemi tecnici e inizia a “distruggere” il palco.

Il cantautore ha problemi con il ritorno della sua voce e decide di non cantare più ma distruggere la scenografia fatta di rose, in realtà prendere a calci le rose che lo circondano come scenografia per l’esibizione.

Un gesto che è sembrato eccessivo al pubblico anche se accomuna diversi atteggiamenti avvenuti nel passato sui maggiori palchi quando tutto non va come previsto o semplicemente per essere rock…

Così dopo essere applaudito insieme a Mamhood con Brividi poche ore prima viene fischiato e intimato a lasciare il palco da tutta la platea. Amadeus prova a stemperare gli animi, a far parlare il ragazzo, ma il pubblico è proprio inferocito.

Questa scena riporta alla memoria il lontano 2001 … ricordiamo sempre sullo stesso dell’Ariston i Placebo che distrussero amplificatore e chitarra perché non si sentivano a loro agio con il pubblico dell’Ariston. Un gesto rock che ha sollevato molte critiche anche ai Maneskin poco tempo fa …

Blanco ha spiegato ad Amadeus:

“Non mi sentivo in cuffia, non sentivo la voce. Non andava la voce e ho pensato – mi diverto comunque. La cosa bella della musica è che non bisogna seguire uno schema, non si sentiva e ho cercato comunque di divertirmi”.

Amadeus gli ha proposto di tornare a cantare più tardi ma in seguito, tra una battuta e l’altra di Gianni Morandi, è stato comunicato che l’esibizione non si sarebbe ripetuta.

Impossibile non notare sui social come thasup, in passato spesso critico verso Blanco e da lui accusato, senza mai fare esplicitamente il nome, di copiarlo e di aver smesso di “seguirlo” dopo il successo, abbiamo scritto una frase che lascia poco spazio all’interpretazione:

“Credo che il karma giri”

Qui a seguire il post che, dopo qualche minuto, è stato cancellato.