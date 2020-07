E’ uscito per Island Records / Universal Music Italia il nuovo singolo di Blanco Notti In Bianco, che arriva a poco più di un mese dall’esordio Belladonna (Adieu).

Un artista che anche nel nuovo singolo mostra una particolare attitudine a una scrittura innovativa e ricca di immagini senza filtri e, come in questo caso, senza veli.

Dopo che nel primo singolo Belladonna (Adieu) il giovanissimo artista aveva riflettuto sui rapporti malati in amore, è ora la volta di una canzone che racconta senza mezzi termini il rapporto fisico con una ragazza. Una storia durata 92 notti che Blanco ha trascorso sveglio a scrivere testi dedicati a lei.

BLANCO NOTTI IN BIANCO

Anche in Notti in Bianco, brano prodotto da Michelangelo, si può scorgere uno stile difficilmente etichettabile. Una scrittura che si caratterizza anche in questo caso per un linguaggio crudo e selvaggio, seguendo la linea tracciata da una catena di pensieri che rompe gli schemi.

In Notti in Bianco, oltre alla forte riconoscibilità della voce, ci sono elementi peculiari che rendono il brano interessante e adatto ad essere ascoltato più volte e analizzato. Un sound in cui si possono riconoscere diversi principi ispiratori, tra cui l’EDM che da una forte energia all’inciso che rimane impresso al primo ascolto.

Qui il sesso si trasforma in un racconto dai contorni romantici, che ha l’obiettivo da un lato di esorcizzare e dall’altro di rendere indelebile la storia d’amore.

La cover è stata realizzata da uno scatto di Giulia Bersani che celebra il lato più selvaggio di Blanco. Una personale visione di comfort zone in cui la notte assume una dimensione di sfogo, libertà e grande energia creativa. Un mettersi a nudo, in senso letterale e figurato.