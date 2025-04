Blanco rompe il silenzio… il nuovo singolo esce il 9 maggio

BLANCO torna con un nuovo singolo il 9 maggio. Dopo un anno di silenzio discografico, l’artista è pronto a ripartire da sé stesso con una canzone che si contraddistingue, come sempre nel suo caso, per un testo autobiografico.

Il nuovo brano segna il primo vero passo verso il terzo album di inediti.

Il ritorno di Blanco con un nuovo singolo

A un anno esatto dal suo ultimo brano ufficiale, Blanco è pronto a tornare con nuova musica. Il cantautore pubblicherà un nuovo singolo il 9 maggio 2025, aprendo così un nuovo capitolo del suo percorso artistico dopo mesi di silenzio discografico.

L’ultimo pezzo rilasciato da Blanchito, come lo chiamano molti fan, era stato Desnuda, una canzone in spagnolo pubblicata a giugno 2024 che non ha avuto un seguito promozionale vero e proprio. Prima ancora, a novembre 2023, era stata la volta di Bruciasse il cielo, colonna sonora del docufilm dedicato alla sua carriera e i suoi esordi.

Un debutto da autore di peso: tre brani al Festival di Sanremo 2025

Se discograficamente Riccardo Fabbriconi – questo il suo vero nome – è rimasto fermo per un anno, non si può dire lo stesso della sua penna. Blanco ha infatti firmato ben tre brani per il Festival di Sanremo 2025, mostrando una nuova maturità anche come autore:

Se ti innamori muori per Noemi , insieme a Mahmood

per , insieme a Mahmood Lentamente per Irama

per La Cura per me per Giorgia, che è stato il brano più ascoltato del Festival su Spotify, rilanciando l’artista verso le nuove generazioni

Un segnale chiaro: anche quando non canta, Blanco riesce a lasciare il segno.

blanco nuovo singolo testo

Il ritorno è stato annunciato da Blanco attraverso un video pubblicato sui social, dove l’artista è sospeso su un’imbragatura davanti a un green screen, in una scena che simula una caduta. Un’immagine simbolica che sembra raccontare un tentativo di rialzarsi, ripartire, forse rimettere insieme i pezzi.

Il testo che accompagna il video è già virale, e lascia intuire un brano personale, diretto, emozionale:

Vincere, vincere

Destinazione

E io dovevo dirtelo, ma dirtelo di pancia

Non puoi rifarti il cuore come ti rifai le labbra

E mi hai chiamato un taxi

È arrivata un’ambulanza

Mi hai detto che hai scoperto

Che si piange anche a 90

E quindi non c’è limite

Posso annullartelo, ti amo, sei strana

Torni a sorridere

Ed è quello che a me interessava

Parole che sembrano scritte di getto, quasi confessioni senza filtri, in cui tornano alcuni dei temi cari a Blanco: la fragilità, l’amore, il dolore, la sorpresa per le emozioni che spiazzano.

Questo brano è il primo dopo che l’artista è tornato sotto il management di Stefano Clessi per Eclectic.

Verso il terzo album. Sanremo 2026 già nel mirino?

L’attesa per il terzo disco è ormai concreta, anche se non sono ancora state annunciate date o dettagli. Una cosa però è certa: Carlo Conti, nel corso della serata finale del Festival 2025, ha già invitato Blanco a partecipare a Sanremo 2026, un segnale d’interesse che fa pensare che l’artista sia destinato a rientrare presto nella rosa dei protagonisti del pop italiano.

Nel frattempo, appuntamento al 9 maggio per ascoltare dove ci porterà stavolta il suo universo emotivo.