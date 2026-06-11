Nino D’Angelo festeggerà i suoi 70 anni con un concerto evento allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. L’appuntamento è fissato per il 21 giugno 2027, giorno del compleanno del cantautore napoletano, nato il 21 giugno 1957.

L’evento si intitola NINO 7.0, richiamando proprio il traguardo anagrafico che l’artista raggiungerà nel 2027. L’annuncio è arrivato attraverso i suoi canali social, con l’apertura delle prevendite fissata alle ore 12:00 di venerdì 12 giugno.

Nino D’Angelo al Maradona per i suoi 70 anni

Lo stadio di Napoli farà da cornice a una data unica pensata per celebrare il settantesimo compleanno dell’artista. Dopo aver attraversato diverse stagioni della musica italiana e della cultura popolare napoletana, Nino D’Angelo sceglie ancora una volta la sua città per un appuntamento speciale con il pubblico.

Il concerto si terrà nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona, figura a cui il cantautore ha dedicato negli anni canzoni e omaggi pubblici.

Perché il concerto si chiama NINO 7.0

Il titolo scelto per l’evento richiama i 70 anni che Nino D’Angelo compirà il 21 giugno 2027. Non è la prima volta che l’artista utilizza questa formula: nel 2017 aveva celebrato i 60 anni con il progetto Nino D’Angelo 6.0, accompagnato da un concerto allo stadio San Paolo di Napoli e da un album pubblicato nello stesso periodo.

Dieci anni dopo, il cantautore torna nello stesso impianto, oggi intitolato a Maradona, per una nuova ricorrenza simbolica che coincide con il giorno esatto del suo compleanno.

La data di NINO 7.0 a Napoli

Data Location Città 21 giugno 2027 Stadio Diego Armando Maradona Napoli

Una carriera iniziata nel 1976

Il 2026 ha segnato per Nino D’Angelo il traguardo dei 50 anni di carriera, celebrati a cinquant’anni dall’uscita di ‘A storia mia (‘O scippo), il primo disco pubblicato nel 1976.

Nel corso della sua attività artistica il cantautore napoletano ha affiancato alla musica il lavoro nel cinema, nel teatro e in televisione, attraversando diverse fasi artistiche e mantenendo un forte legame con Napoli e con la canzone popolare partenopea.

Biglietti e prevendite

I biglietti per NINO 7.0 saranno disponibili dalle ore 12:00 di venerdì 12 giugno 2026 sul circuito Ticketone.

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