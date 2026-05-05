5 Maggio 2026
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5 Maggio 2026

“Quando poi ci lasceremo” di Giordana Angi: una canzone sui rapporti che si piegano ma non si spezzano

Il singolo, fuori per Warner Records venerdì 8 maggio, anticipa il ritorno live nei teatri nel 2027.

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Giordana Angi: la cantautrice italo-francese in una foto promozionale del nuovo singolo Quando poi ci lasceremo.
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Giordana Angi torna con Quando poi ci lasceremo: il singolo, fuori per Warner Records Italy / Warner Music Italy venerdì 8 maggio, gioca con l’idea della fine per raccontare la forza di ciò che resta. Un titolo che parla di addio per una canzone che dice esattamente il contrario.

La cantautrice italo-francese costruisce il brano sul paradosso: Quando poi ci lasceremo è un pezzo su un amore che si piega, si mette alla prova, ma non si rompe – anzi si rafforza. Le crepe, i ritorni, la sensazione che qualcosa non finisca davvero, anche quando sembra finita.

Sul nuovo brano la cantautrice racconta:

“Uscire con un brano per l’estate mi ha sempre dato un po’ d’ansia, forse perché le mie canzoni non sono proprio ‘estive’. Ma questa mi regala un’energia forte mentre la canto e spero possa arrivare anche a voi. Perché, nonostante il titolo, parla di fiducia, di speranza, di costruire qualcosa che vada oltre tutte le difficoltà.”

Cover del singolo Quando poi ci lasceremo di Giordana Angi: due figure femminili a un tavolo su una spiaggia al tramonto.

Quando poi ci lasceremo arriva dopo Dammi un bacio, primo capitolo del nuovo corso discografico di Giordana, e dopo il Piano Piano Tour, la tournée nei teatri italiani appena conclusa.

Giordana Angi nel 2027: le date del nuovo tour nei teatri

L’annuncio del singolo arriva insieme alla conferma del ritorno live. Nel 2027 Giordana Angi torna nei teatri italiani con un tour organizzato e prodotto da International Music and Arts. Queste le date:

  • 23 marzo 2027 – Venaria (TO), Teatro Concordia
  • 12 aprile 2027 – Roma, Teatro Olimpico
  • 19 aprile 2027 – Milano, Teatro Manzoni
  • 20 aprile 2027 – Genova, Teatro Politeama
  • 21 aprile 2027 – Firenze, Teatro Puccini
  • 22 aprile 2027 – Verona, Teatro Nuovo

I biglietti saranno disponibili online e nei punti vendita autorizzati a partire dal 15 maggio. Informazioni e prevendite su internationalmusic.it.

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