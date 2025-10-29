Giordana Angi tra dolcezza e decisione in “Dammi un bacio”, il nuovo singolo

Giordana Angi Dammi un bacio testo e significato – La cantautrice italo-francese torna con un nuovo singolo in uscita il 31 ottobre 2025 per Warner Music Italy.

Dopo l’esperienza internazionale al fianco di Sting e la pubblicazione dei brani Piano piano e Strade, Giordana è pronta a una nuova tappa del suo percorso artistico, più intima e consapevole.

Dammi un bacio – il significato del nuovo singolo di Giordana Angi

Con Dammi un bacio, Giordana Angi racconta l’amore nella sua forma più vera, quella fatta di esitazioni, bisogno di vicinanza e paura di mostrarsi per ciò che si è.

Un brano che alterna dolcezza e decisione, con una produzione pop attuale che lascia spazio alla voce, intensa e inconfondibile, della cantautrice.

Nessun artificio: le parole sono semplici ma precise, le melodie accarezzano senza invadere, costruendo un equilibrio tra fragilità e forza.

Nel testo, Giordana invita a riscoprire la purezza dei gesti e l’importanza dei piccoli momenti, in un mondo dove spesso si ha paura di chiedere affetto. “Dammi un bacio” diventa così una metafora di accettazione, vulnerabilità e coraggio emotivo: un invito a restare autentici anche quando si ha paura di farlo.

Giordana Angi dal vivo: le date del Piano Piano Tour 2026

Parallelamente al nuovo singolo, Giordana Angi annuncia anche il ritorno dal vivo con il Piano Piano Tour, che la porterà nei principali teatri italiani nel 2026.

Spazi scelti non a caso: luoghi dove la musica può respirare, dove sguardi ed emozioni si incontrano, e ogni nota diventa un dialogo sincero con il pubblico.

Date del tour (Imarts – International Music and Arts):

28 marzo 2026 – BAGNOLO IN PIANO (RE) – Teatro Comunale

30 marzo 2026 – MILANO – Teatro Manzoni

31 marzo 2026 – VERONA – Teatro Camploy

1 aprile 2026 – SERIATE (BG) – Teatro Gavazzeni

2 aprile 2026 – BOLOGNA – Teatro Duse

19 aprile 2026 – RIETI – Teatro Vespasiano

20 aprile 2026 – ROMA – Sala Umberto

30 aprile 2026 – NAPOLI – Teatro Sannazaro





