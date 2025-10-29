29 Ottobre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
29 Ottobre 2025

Giordana Angi tra dolcezza e decisione in “Dammi un bacio”, il nuovo singolo

Giordana Angi torna con un pop sincero e senza artifici

News di All Music Italia
Giordana Angi presenta il nuovo singolo “Dammi un bacio”
Condividi su:

Giordana Angi Dammi un bacio testo e significato – La cantautrice italo-francese torna con un nuovo singolo in uscita il 31 ottobre 2025 per Warner Music Italy.

Dopo l’esperienza internazionale al fianco di Sting e la pubblicazione dei brani Piano piano e Strade, Giordana è pronta a una nuova tappa del suo percorso artistico, più intima e consapevole.

Dammi un bacio – il significato del nuovo singolo di Giordana Angi

Con Dammi un bacio, Giordana Angi racconta l’amore nella sua forma più vera, quella fatta di esitazioni, bisogno di vicinanza e paura di mostrarsi per ciò che si è.
Un brano che alterna dolcezza e decisione, con una produzione pop attuale che lascia spazio alla voce, intensa e inconfondibile, della cantautrice.
Nessun artificio: le parole sono semplici ma precise, le melodie accarezzano senza invadere, costruendo un equilibrio tra fragilità e forza.

Nel testo, Giordana invita a riscoprire la purezza dei gesti e l’importanza dei piccoli momenti, in un mondo dove spesso si ha paura di chiedere affetto. “Dammi un bacio” diventa così una metafora di accettazione, vulnerabilità e coraggio emotivo: un invito a restare autentici anche quando si ha paura di farlo.

TESTO

In arrivo

Copertina del singolo “Dammi un bacio” di Giordana Angi

Giordana Angi dal vivo: le date del Piano Piano Tour 2026

Parallelamente al nuovo singolo, Giordana Angi annuncia anche il ritorno dal vivo con il Piano Piano Tour, che la porterà nei principali teatri italiani nel 2026.
Spazi scelti non a caso: luoghi dove la musica può respirare, dove sguardi ed emozioni si incontrano, e ogni nota diventa un dialogo sincero con il pubblico.

Date del tour (Imarts – International Music and Arts):

  • 28 marzo 2026 – BAGNOLO IN PIANO (RE) – Teatro Comunale
  • 30 marzo 2026 – MILANO – Teatro Manzoni
  • 31 marzo 2026 – VERONA – Teatro Camploy
  • 1 aprile 2026 – SERIATE (BG) – Teatro Gavazzeni
  • 2 aprile 2026 – BOLOGNA – Teatro Duse
  • 19 aprile 2026 – RIETI – Teatro Vespasiano
  • 20 aprile 2026 – ROMA – Sala Umberto
  • 30 aprile 2026 – NAPOLI – Teatro Sannazaro



Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Amici 25 pagelle quinta puntata 26 ottobre 1

Amici 2025, le pagelle della quinta puntata: il riscatto di Michelle e Opi
La cantante Angie entra ad Amici 25 dopo una sfida con Frasa, conquistando il banco grazie a un inedito 2

Angie entra ad Amici 25: dalla Sardegna a Sanremo Giovani, la nuova allieva conquista il banco con l'inedito "Poco poco"
Eros Ramazzotti svela la tracklist e i duetti del nuovo album Una Storia Importante 3

Eros Ramazzotti svela la tracklist e i featuring di "Una storia importante", da Ultimo a Giorgia
Tiziano Ferro Ti sognai testo significato 4

Tiziano Ferro, testo e significato di "Ti sognai", quinta traccia contenuta nell'album "Sono un grande"
Irama e Olly dominano la Classifica FIMI della settimana 43 5

Classifiche FIMI 43: Irama debutta in vetta, Olly si conferma il re dei singoli
album italiani in uscita 2025 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Damiano David The First Time testo significato traduzione 7

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Tiziano Ferro – “Sono un grande”: testo e significato del nuovo brano 8

Tiziano Ferro, testo e significato di "Sono un grande", brano che dà il titolo al nuovo album del cantautore
Penelope Amici 2025 9

Amici 2025, Penelope abbandona la scuola: "Non sto bene. Mi cerco, ma non mi trovo"
New Music Friday 31 ottobre: singoli più attesi settimana 44/2025 10

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 31 ottobre 2025

Cerca su A.M.I.