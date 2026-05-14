15 Maggio 2026
di
Lorenza Ferraro
Interviste
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15 Maggio 2026

“La mia casa a Milano è la musica”: dopo Amici, Cate Lumina si racconta nel nuovo EP “Catalina”

Tra italiano e spagnolo, Milano e Minorca, il disco nasce dall’incontro tra la nostalgia, la distanza e la voglia di costruire qualcosa di solido

Interviste di Lorenza Ferraro
Cate Lumina presenta il suo primo EP Catalina - Intervista
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Dopo l’esperienza ad Amici 25, Cate Lumina torna a raccontarsi attraverso Catalina, il suo primo EP: un progetto che unisce due lingue, due culture e due luoghi che continuano a convivere dentro di lei. Da una parte Milano, dove la musica sta prendendo forma; dall’altra Minorca: casa, famiglia e radici.

Insomma, Catalina nasce dall’incontro tra nostalgia, distanza e voglia di costruire qualcosa di proprio, trasformando emozioni intime in canzoni.

“Più che un titolo, Catalina è una parte di me”.

“Catalina”: due identità che diventano una sola

Il titolo dell’EP non arriva per caso. Catalina è infatti il nome con cui Caterina è sempre stata chiamata a Minorca, il corrispettivo spagnolo del suo nome. Una scelta che racchiude perfettamente il senso del progetto: mettere insieme le due anime che convivono nella sua vita quotidiana.

Di fatto, nel disco lo spagnolo e l’italiano si intrecciano in modo naturale, senza costruzioni forzate o esperimenti pensati a tavolino:

“Anche nel parlato mi capita spesso di mischiare le due lingue”.

“catalina”: La nostalgia come filo conduttore

Dentro Catalina ritornano spesso immagini legate all’assenza e alla lontananza da casa.

Ed ecco che – dopo aver lasciato Minorca a 18 anni per trasferirsi a Madrid, e poi intraprendere un nuovo percorso a MilanoCaterina racconta di aver sviluppato un forte lato nostalgico, che oggi sente parte del proprio carattere.

“Sono nostalgica anche nelle relazioni e negli amori”.

Una sensazione che emerge chiaramente anche in brani come Sin Ti, in cui si interroga su ciò che sta costruendo e sul senso di inseguire un sogno così grande lontano da casa.

“Mi sentivo persa e mi dicevo che forse era solo questione di tempo”.

Ma è stato proprio in quel momento che la musica è diventata un rifugio, un punto fermo.

“La casa che trovo a Milano è la musica”.

Cate Lumina: Da Amici ai feat con Gard e Praci

All’interno di Catalina trovano spazio anche due collaborazioni: Paraíso feat Praci e Sin Ti feat Gard, con cui Caterina ha condiviso l’esperienza all’interno della scuola di Amici.

Ed è proprio il giorno del suo ingresso nel talent show a rappresentare uno dei ricordi più belli di questi ultimi mesi: “È stato un momento totalmente inaspettato”.

La cover del primo EP di Cate Lumina "Catalina"

Tra mare, radici e nuove partenze: l’intervista a Cate Lumina

Nel corso dell’intervista emerge anche il fortissimo legame di Caterina con il mare, elemento che accompagna la sua crescita e che continua a rappresentare una sorta di punto di ritorno.

“Sono cresciuta attorniata dall’acqua”.

E forse Catalina assomiglia proprio a questo: a un viaggio continuo tra luoghi diversi, tra ciò che si lascia e ciò che si trova lungo il percorso.

Cate Lumina racconta così non solo il peso della distanza, ma anche il coraggio di partire.

A seguire la nostra video-intervista! Prendetevi del tempo per immergersi nell’universo di Cate Lumina.

https://youtu.be/ayAldwGds-U

All Music Italia

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