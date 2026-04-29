29 Aprile 2026
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Cate Lumina, dopo Amici 25 arriva il primo EP “Catalina”

Il progetto esce il 15 maggio per LaTarma Records e racconta la doppia anima italo-spagnola della cantautrice.

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Cate Lumina annuncia Catalina, il suo primo EP dopo Amici 25
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Cate Lumina Catalina è il primo EP della cantautrice italo-spagnola, in uscita il 15 maggio in digitale e in formato fisico per LaTarma Records, con distribuzione ADA/Warner Music Italy. Il progetto arriva dopo la partecipazione di Cate Lumina alla 25ª edizione di Amici di Maria De Filippi.

Catalina raccoglie la doppia anima dell’artista, cresciuta tra Italia e Spagna. Due lingue, due radici, un racconto che mette insieme distanza, ritorni, amore, famiglia e frammenti di vita reale.

Cate Lumina annuncia il primo EP Catalina

Il primo EP di Cate Lumina sarà disponibile dal 15 maggio e da oggi è attivo il pre-order. Il progetto segna il primo passaggio discografico dopo l’esperienza televisiva ad Amici, dove l’artista si è fatta conoscere nel team di Rudy Zerbi.

Durante il programma ha presentato i primi inediti RoseRovi e Vuelve, brani che hanno iniziato a definire il suo mondo musicale: una scrittura pop con venature cantautorali, divisa tra italiano e spagnolo.

Catalina: Italia e Spagna nel primo progetto di Cate Lumina

Catalina nasce da una doppia appartenenza. Da una parte la Spagna, luogo della crescita e della formazione emotiva. Dall’altra l’Italia, radice familiare e punto di ritorno.

Nel progetto entrano la nostalgia per un amore intenso, il dialogo immaginato con la madre rimasta a casa, le distanze e i ritorni. Le due lingue non sono un espediente, ma il modo in cui Cate Lumina prova a dare forma a emozioni che non stanno da una parte sola.

Il risultato è un EP che cerca un equilibrio tra pop contemporaneo e sensibilità cantautorale, tra ciò che si lascia e ciò che continua a restare addosso.

Copertina di Catalina, primo EP di Cate Lumina in uscita dopo Amici 25

Cate Lumina dopo Amici 25

L’EP arriva dopo la partecipazione di Cate Lumina alla 25ª edizione di Amici di Maria De Filippi. L’artista è entrata nella scuola a dicembre, vincendo una sfida con RoseRovi, pubblicato poi il 27 gennaio.

All’interno del programma ha pubblicato anche Vuelve, altro tassello del suo racconto musicale italo-spagnolo. Con Catalina, quel percorso trova una prima forma più ampia.

Chi è Cate Lumina

Caterina Lumina, in arte Cate Lumina, nasce a Bergamo nel 2003. Da piccola si trasferisce con la famiglia a Minorca, in Spagna, dove cresce e inizia ad avvicinarsi al canto.

A cinque anni chiede alla madre di entrare in un coro di voci bianche. Da maggiorenne si trasferisce a Madrid per frequentare l’università e comincia a scrivere le prime canzoni, lavorando poi con alcuni produttori italiani.

A giugno 2025 arriva a Milano in Erasmus. I sei mesi previsti si interrompono quando, a dicembre, entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Catalina è il suo primo EP.

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