Cate Lumina, dopo Amici 25 arriva il primo EP “Catalina”

Cate Lumina Catalina è il primo EP della cantautrice italo-spagnola, in uscita il 15 maggio in digitale e in formato fisico per LaTarma Records, con distribuzione ADA/Warner Music Italy. Il progetto arriva dopo la partecipazione di Cate Lumina alla 25ª edizione di Amici di Maria De Filippi.

Catalina raccoglie la doppia anima dell’artista, cresciuta tra Italia e Spagna. Due lingue, due radici, un racconto che mette insieme distanza, ritorni, amore, famiglia e frammenti di vita reale.

Cate Lumina annuncia il primo EP Catalina

Il primo EP di Cate Lumina sarà disponibile dal 15 maggio e da oggi è attivo il pre-order. Il progetto segna il primo passaggio discografico dopo l’esperienza televisiva ad Amici, dove l’artista si è fatta conoscere nel team di Rudy Zerbi.

Durante il programma ha presentato i primi inediti RoseRovi e Vuelve, brani che hanno iniziato a definire il suo mondo musicale: una scrittura pop con venature cantautorali, divisa tra italiano e spagnolo.

Catalina : Italia e Spagna nel primo progetto di Cate Lumina

Catalina nasce da una doppia appartenenza. Da una parte la Spagna, luogo della crescita e della formazione emotiva. Dall’altra l’Italia, radice familiare e punto di ritorno.

Nel progetto entrano la nostalgia per un amore intenso, il dialogo immaginato con la madre rimasta a casa, le distanze e i ritorni. Le due lingue non sono un espediente, ma il modo in cui Cate Lumina prova a dare forma a emozioni che non stanno da una parte sola.

Il risultato è un EP che cerca un equilibrio tra pop contemporaneo e sensibilità cantautorale, tra ciò che si lascia e ciò che continua a restare addosso.

Cate Lumina dopo Amici 25

L’EP arriva dopo la partecipazione di Cate Lumina alla 25ª edizione di Amici di Maria De Filippi. L’artista è entrata nella scuola a dicembre, vincendo una sfida con RoseRovi, pubblicato poi il 27 gennaio.

All’interno del programma ha pubblicato anche Vuelve, altro tassello del suo racconto musicale italo-spagnolo. Con Catalina, quel percorso trova una prima forma più ampia.

Chi è Cate Lumina

Caterina Lumina, in arte Cate Lumina, nasce a Bergamo nel 2003. Da piccola si trasferisce con la famiglia a Minorca, in Spagna, dove cresce e inizia ad avvicinarsi al canto.

A cinque anni chiede alla madre di entrare in un coro di voci bianche. Da maggiorenne si trasferisce a Madrid per frequentare l’università e comincia a scrivere le prime canzoni, lavorando poi con alcuni produttori italiani.

A giugno 2025 arriva a Milano in Erasmus. I sei mesi previsti si interrompono quando, a dicembre, entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Catalina è il suo primo EP.