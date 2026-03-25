Cate Lumina, “Vuelve”: il dolore dolce di un amore che chiede di tornare

Cate Lumina presenta Vuelve, testo e significato del nuovo brano inedito che fa parte della terza tornata ufficiale di singoli pubblicati dai ragazzi di Amici 25. La canzone sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 27 marzo 2026.
Il brano arriva dopo il precedente inedito della cantautrice, RoseRovi, che ha quasi raggiunto i 750 mila stream su Spotify, dove Cate Lumina vanta oltre 97.500 ascoltatori unici mensili.
CATE LUMINA, “VUELVE”: SIGNIFICATO E TESTO DELL’INEDITO
VUELVE TESTO
Amore ciao
Ti ho vista partire e volare,
Minorca è lontana
(vuelve con la tramuntana)
L’abitudine di ricomprare
Quel latte al cacao
(sintonía que me mata)
Sisordine
Che manca
Mi lasci con
Granelli di sabbia
Clessidra
(vuelve)
Tieniti stretta tra le braccia
Quando ti senti fragile di notte
(vuelve)
I tuoi sogni troppo grandi
Per questi pareti
Io non ti dirò mai
(vuelve)
Questa agonia mi sfiora
Ogni alba che tramonta
Vuelve
Vuelve
Vuelve
Vuelve
Vuelve
Vuelve
Amore ciao
Ti ho vista rientrare alla porta
Hai una luce diversa,
(mi felicidad)
Mi manca svegliarti al mattino
Curare con calma il tuo caos
Litigare perche siamo uguali
Sei
(Por siempre mi niña)
Disordine
Che manca
Mi lasci con
Granelli di sabbia
Clessidra
(vuelve)
Tieniti stretta tra le braccia
Quando ti senti fragile di notte
(vuelve)
I tuoi sogni troppo grandi
Per questi pareti, io non ti dirò mai
(vuelve)
Questa agonia mi sfiora
Ogni alba che tramonta
Vuelve
Vuelve
Vuelve
Vuelve
Vuelve
Vuelve
Se
Dal cielo cadesse
Una pioggia di cenere
Dolcemente col vento
Ti porterò via dal silenzio
La nostalgia è come
La mia collana di perle
Cambiare per crescere
È un salto nel vuoto
Tieniti stretta tra le braccia
Quando ti senti fragile di notte
(vuelve)
I tuoi sogni troppo grandi
Per questi pareti
Io non ti dirò mai
(vuelve)
Questa agonia mi sfiora
Ogni alba che tramonta
Vuelve
Vuelve
Vuelve
Vuelve
Vuelve
Vuelve
Vuelve con la tramontana
Esta sintonía me mata
Tu felicidad
Es mi felicidad
Tu felicidad
Es mi felicidad
Vuelve
Vuelve