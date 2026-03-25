25 Marzo 2026
di
Lorenza Ferraro
Amici
Condividi su:
25 Marzo 2026

Cate Lumina, “Vuelve”: il dolore dolce di un amore che chiede di tornare

Il secondo inedito della cantautrice ruota intorno alla nostalgia e al desiderio di un ritorno.

Amici di Lorenza Ferraro
Cate Lumina di Amici 25
Condividi su:

Cate Lumina presenta Vuelve, testo e significato del nuovo brano inedito che fa parte della terza tornata ufficiale di singoli pubblicati dai ragazzi di Amici 25. La canzone sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 27 marzo 2026.

Il brano arriva dopo il precedente inedito della cantautrice, RoseRovi, che ha quasi raggiunto i 750 mila stream su Spotify, dove Cate Lumina vanta oltre 97.500 ascoltatori unici mensili.

CATE LUMINA, “VUELVE”: SIGNIFICATO E TESTO DELL’INEDITO

Il brano racconta un amore segnato dalla distanza e dalla nostalgia, dove il desiderio principale è uno solo: il ritorno della persona amata.

Il termine “vuelve” (torna) diventa così il fulcro emotivo del pezzo, ripetuto come una preghiera intima e quasi disperata. Le immagini di Minorca, della tramontana e dei granelli di sabbia contribuiscono poi a creare un immaginario fatto di ricordi condivisi, piccoli gesti quotidiani e assenze che pesano più della presenza.

Ed è proprio in questa mancanza che sta il significato più profondo del brano. Cate Lumina non racconta infatti soltanto una relazione finita o lontana, bensì un legame che continua a vivere nella memoria e nelle abitudini.

Inoltre, l’amore viene qui raccontato in modo maturo, senza rabbia, con una malinconia dolce e consapevole. Ed ecco che, anche quando emerge il dolore (“questa agonia mi sfiora”), resta forte l’idea che la felicità dell’altro sia ancora centrale, segno di un sentimento autentico che, pur cambiando forma, non si spegne.

Copertina del singolo "Vuelve" di Cate Lumina

VUELVE TESTO

Amore ciao
Ti ho vista partire e volare,
Minorca è lontana
(vuelve con la tramuntana)
L’abitudine di ricomprare
Quel latte al cacao
(sintonía que me mata)

Sisordine
Che manca
Mi lasci con
Granelli di sabbia
Clessidra
(vuelve)

Tieniti stretta tra le braccia
Quando ti senti fragile di notte
(vuelve)
I tuoi sogni troppo grandi
Per questi pareti
Io non ti dirò mai
(vuelve)
Questa agonia mi sfiora
Ogni alba che tramonta
Vuelve
Vuelve
Vuelve
Vuelve
Vuelve
Vuelve

Amore ciao
Ti ho vista rientrare alla porta
Hai una luce diversa,
(mi felicidad)
Mi manca svegliarti al mattino
Curare con calma il tuo caos
Litigare perche siamo uguali
Sei
(Por siempre mi niña)

Disordine
Che manca
Mi lasci con
Granelli di sabbia
Clessidra
(vuelve)

Tieniti stretta tra le braccia
Quando ti senti fragile di notte
(vuelve)
I tuoi sogni troppo grandi
Per questi pareti, io non ti dirò mai
(vuelve)
Questa agonia mi sfiora
Ogni alba che tramonta
Vuelve
Vuelve
Vuelve
Vuelve
Vuelve
Vuelve

Se
Dal cielo cadesse
Una pioggia di cenere
Dolcemente col vento
Ti porterò via dal silenzio
La nostalgia è come
La mia collana di perle
Cambiare per crescere
È un salto nel vuoto

Tieniti stretta tra le braccia
Quando ti senti fragile di notte
(vuelve)
I tuoi sogni troppo grandi
Per questi pareti
Io non ti dirò mai
(vuelve)
Questa agonia mi sfiora
Ogni alba che tramonta
Vuelve
Vuelve
Vuelve
Vuelve
Vuelve
Vuelve

Vuelve con la tramontana
Esta sintonía me mata
Tu felicidad
Es mi felicidad
Tu felicidad
Es mi felicidad

Vuelve
Vuelve

All Music Italia

Articoli più letti

Serena Brancale Al mio paese testo significato Levante Delia 1

Serena Brancale chiama Levante e Delia: “Al mio paese” è molto più di una collaborazione
Le pagelle dei cantanti della prima puntata di Canzonissima 2026 del 21 marzo su Rai 1 2

Canzonissima 2026, le pagelle della prima puntata: Elio e le Storie Tese da un'altra galassia, Bravi il migliore
Fabrizio Moro vince la prima puntata di Canzonissima 2026 con Il mio canto libero di Lucio Battisti 3

Canzonissima 2026, prima puntata: vince Il mio canto libero di Battisti cantata da Fabrizio Moro
Le pagelle dei cantanti della prima puntata del Serale di Amici 2026 del 21 marzo 4

Serale Amici 2026, le pagelle della prima puntata: Valentina delude, Elena brilla
diniche-1mnext-primo-maggio-roma.jpg 5

Primo Maggio Roma, ecco i 120 artisti selezionati per 1MNEXT 2026
Michelle Hunziker conduce Battiti Live Spring e Super Karaoke su Canale 5 6

Battiti Live Spring e Super Karaoke su Canale 5: quando vanno in onda e cast
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Olly in concerto nel Tutta Vita Tour 2026 8

La scaletta dei concerti di Olly nel 2026: tutte le canzoni del Tutta Vita Tour
Foto di Sarah Toscano in uscita col singolo Atlantide 9

Sarah Toscano canta in anteprima al Battiti Live Spring il nuovo singolo, "Atlantide"
Blanco e Gianluca Grignani, autori di Peggio del diavolo, traccia 03 dell'album Ma' in uscita il 3 aprile 2026 10

Blanco e Grignani, "Peggio del diavolo": quando due ribelli si incontrano e riconoscono

Cerca su A.M.I.