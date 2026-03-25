Cate Lumina, “Vuelve”: il dolore dolce di un amore che chiede di tornare

Cate Lumina presenta Vuelve, testo e significato del nuovo brano inedito che fa parte della terza tornata ufficiale di singoli pubblicati dai ragazzi di Amici 25. La canzone sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 27 marzo 2026.

Il brano arriva dopo il precedente inedito della cantautrice, RoseRovi, che ha quasi raggiunto i 750 mila stream su Spotify, dove Cate Lumina vanta oltre 97.500 ascoltatori unici mensili.

CATE LUMINA, “VUELVE”: SIGNIFICATO E TESTO DELL’INEDITO

Il brano racconta un amore segnato dalla distanza e dalla nostalgia, dove il desiderio principale è uno solo: il ritorno della persona amata. Il termine “vuelve” (torna) diventa così il fulcro emotivo del pezzo, ripetuto come una preghiera intima e quasi disperata. Le immagini di Minorca, della tramontana e dei granelli di sabbia contribuiscono poi a creare un immaginario fatto di ricordi condivisi, piccoli gesti quotidiani e assenze che pesano più della presenza. Ed è proprio in questa mancanza che sta il significato più profondo del brano. Cate Lumina non racconta infatti soltanto una relazione finita o lontana, bensì un legame che continua a vivere nella memoria e nelle abitudini. Inoltre, l’amore viene qui raccontato in modo maturo, senza rabbia, con una malinconia dolce e consapevole. Ed ecco che, anche quando emerge il dolore (“questa agonia mi sfiora”), resta forte l’idea che la felicità dell’altro sia ancora centrale, segno di un sentimento autentico che, pur cambiando forma, non si spegne.

VUELVE TESTO

Amore ciao

Ti ho vista partire e volare,

Minorca è lontana

(vuelve con la tramuntana)

L’abitudine di ricomprare

Quel latte al cacao

(sintonía que me mata)

Sisordine

Che manca

Mi lasci con

Granelli di sabbia

Clessidra

(vuelve)

Tieniti stretta tra le braccia

Quando ti senti fragile di notte

(vuelve)

I tuoi sogni troppo grandi

Per questi pareti

Io non ti dirò mai

(vuelve)

Questa agonia mi sfiora

Ogni alba che tramonta

Vuelve

Vuelve

Vuelve

Vuelve

Vuelve

Vuelve

Amore ciao

Ti ho vista rientrare alla porta

Hai una luce diversa,

(mi felicidad)

Mi manca svegliarti al mattino

Curare con calma il tuo caos

Litigare perche siamo uguali

Sei

(Por siempre mi niña)

Disordine

Che manca

Mi lasci con

Granelli di sabbia

Clessidra

(vuelve)

Tieniti stretta tra le braccia

Quando ti senti fragile di notte

(vuelve)

I tuoi sogni troppo grandi

Per questi pareti, io non ti dirò mai

(vuelve)

Questa agonia mi sfiora

Ogni alba che tramonta

Vuelve

Vuelve

Vuelve

Vuelve

Vuelve

Vuelve

Se

Dal cielo cadesse

Una pioggia di cenere

Dolcemente col vento

Ti porterò via dal silenzio

La nostalgia è come

La mia collana di perle

Cambiare per crescere

È un salto nel vuoto

Tieniti stretta tra le braccia

Quando ti senti fragile di notte

(vuelve)

I tuoi sogni troppo grandi

Per questi pareti

Io non ti dirò mai

(vuelve)

Questa agonia mi sfiora

Ogni alba che tramonta

Vuelve

Vuelve

Vuelve

Vuelve

Vuelve

Vuelve

Vuelve con la tramontana

Esta sintonía me mata

Tu felicidad

Es mi felicidad

Tu felicidad

Es mi felicidad

Vuelve

Vuelve