20 Aprile 2026
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Massimiliano Longo
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20 Aprile 2026

Cate Lumina entra in LaTarma Records: firma ufficiale dopo Amici 25

L'indiscrezione di All Music Italia trova conferma: l'ex allieva del talent entra nel roster dell'etichetta discografica

Amici di Massimiliano Longo
Cate Lumina firma con LaTarma Records dopo Amici 25
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L’indiscrezione lanciata da All Music Italia lo scorso 2 aprile trova oggi conferma ufficiale, ma con una novità sostanziale: Cate Lumina entra nel roster di LaTarma Records. L’ex allieva di Amici 25 non sarà seguita da Marta Donà solo per il management, ma firma direttamente con l’etichetta discografica.

L’annuncio arriva dai canali social della label con un post dal tono informale che riprende lo stile comunicativo della struttura: “Bienvenida a LaTarma Records @cate_lumina. Non vediamo l’ora di fare musica insieme, estamos listos”. Una firma che consolida il legame tra la factory di Marta Donà e i talenti usciti dal programma di Maria De Filippi.

Il team di LaTarma Records accoglie Cate Lumina

Cate Lumina in LaTarma Records dopo Amici 25

La scelta di LaTarma Records ricalca il percorso già tracciato per altri artisti provenienti dalla scuola di Canale 5. L’etichetta ha infatti già accolto nel proprio roster nomi come Angelina Mango, Holden e Ale Ciccariello. Un modus operandi preciso che punta a strutturare i progetti discografici fin dai primi passi fuori dal talent show.

I segnali di un avvicinamento c’erano già stati. Lo scorso anno la cantautrice si era esibita durante la Milano Music Week in un evento open targato proprio LaTarma. Un primo contatto a cui ha fatto seguito l’attenzione della manager durante il percorso televisivo, culminato oggi con la firma del contratto discografico.

Cate Lumina si presenta al mercato con numeri concreti. Il suo inedito Roserovi viaggia verso il milione di stream su Spotify. Una base solida da cui partire per costruire le prossime uscite sotto la guida della nuova etichetta.

All Music Italia

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