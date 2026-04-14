Sabato 11 aprile 2026 si è chiusa l’avventura ad Amici 25 per Cate Lumina.

La cantautrice, all’anagrafe Caterina, faceva parte della squadra guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ed è stata eliminata durante la quarta puntata del Serale.

A poche ore dall’uscita dal programma, l’artista ha affidato ai social le sue prime parole, ripercorrendo un viaggio iniziato quasi per caso mentre si trovava in Erasmus a Milano.

Le prime parole di Cate Lumina dopo l’eliminazione da Amici

Il messaggio condiviso dalla cantautrice è un lungo ringraziamento che parte dalle sue radici più recenti, quando la musica era ancora un sogno coltivato tra un esame universitario e l’altro in Spagna.

“Pensare che un anno fa ero a Madrid, nella mia stanzetta, a scrivere canzoni tra lo studio di un esame e l’altro… non mi sembra vero”, scrive Lumina. “Forse è davvero così, le cose più belle arrivano quando meno te lo aspetti, sin avisar. Amici è arrivato all’improvviso, mentre ero in Erasmus a Milano, ed è stata una sorpresa bellissima, magica.”

Prima di entrare ad Amici, sia da Madrid che a Milano, Caterina lavorava ai suoi brani con il produttore Simone Sproccati, in arte heysimo.

L’esperienza nel talent show di Canale 5 le ha permesso di pubblicare i suoi primi inediti, Roserovi e Vuelve, a cui seguirà prossimamente l’uscita di NOCHE PARAÍSO. “Lì ho avuto la possibilità di far uscire le mie prime canzoni, di crescere tantissimo, sia umanamente che artisticamente, e di condividere questo percorso con persone speciali che hanno reso questo viaggio ancora più indimenticabile.”

Non mancano i ringraziamenti alla macchina produttiva e a chi l’ha voluta nella scuola:

“Sono profondamente grata e voglio dire grazie di cuore a tutte le persone che rendono possibile tutto questo, ogni singolo reparto, la redazione, la produzione, i fonici, i vocal coach, il corpo di ballo incredibile per l’energia che porta ogni giorno. Grazie a Rudy Zerbi per aver creduto in me, e grazie soprattutto a Maria per questa opportunità immensa, che porterò con me sempre.”

Il futuro discografico: da Noche Paraíso A… LaTarma?

La chiusura del messaggio è una promessa al suo pubblico e a se stessa: “È stato intenso, ma io adoro l’intensità, e questa esperienza mi ha dato una certezza: è questo che voglio fare nella mia vita. Scrivere, cantare e condividere questa passione con voi.”

Ora l’attenzione si sposta sul percorso fuori dalla scuola. Nelle scorse settimane All Music Italia aveva lanciato un’indiscrezione sul futuro manageriale e discografico di Cate Lumina: il suo progetto potrebbe essere seguito dalla LaTarma Management di Marta Donà, chissà, magari anche con un possibile ingresso anche nel roster de LaTarma Records.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se i rumors troveranno conferma ufficiale.