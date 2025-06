heysimo (Simone Sproccati): biografia, discografia e collaborazioni del Producer

Heysimo: biografia, discografia, canzoni famose prodotte e collaborazioni.

Simone Sproccati, in arte heysimo, è un producer, sound engineer e dj milanese. Tra i protagonisti della scena indipendente italiana, ha firmato progetti con artisti come Gaia, Federica Carta, Niveo, Alfa, i Santi Francesi e collaborato anche con Salmo.

A seguire la biografia di heysimo.

Chi è heysimo? la biografia

Simone Sproccati nasce e cresce a Lambrate, quartiere est di Milano. Inizia il suo percorso nella musica suonando dal vivo con diverse band nei locali della città. Dopo una laurea in Informatica Musicale, apre il suo primo studio di registrazione e si afferma come producer e recording engineer. Negli anni lavora a decine di dischi, con milioni di stream complessivi e collaborazioni di rilievo.

Lavora al disco Playlist di Salmo come sound engineer, collabora con Michele Canova, suona live con diversi artisti tra cui i Coma_Cose e produce musica per tv e cinema (tra cui le sigle del Gran Premio d’Italia 2021 e 2023) ha ricoperto il ruolo di responsabile audio per l’Italia di Red Bull e da anni è dj della festa indie del Magnolia all’Idroscalo.

Nel 2024 ha lanciato il progetto solista heysimo, pubblicando il brano Centrale Elettrica con Paola Pizzino e Not Good.

Nome d’arte

Heysimo nasce dal nickname che Simone utilizzava su Instagram e nei suoi primi lavori come beatmaker. È diventato nel tempo la sua identità artistica.

Heysimo discografia

Centrale Elettrica (feat. Paola Pizzino, Not Good) – 2024

Autore per altri artisti

Heysimo ha partecipato alla scrittura di brani per molti artisti tra cui:

Alfa

Ornella Vanoni

Niveo

M.E.R.L.O.T.

CRi

dile

R3TO

Federica Carta

Thevoto

Simon Bayle

Valentina Parisse

I Desideri

Folcast

Cassio

Provinciale

Dolcelucy

Crytical

Sofia Rollo

Gaia

Thomas

Santi Francesi

Federica Andreani

I Segreti

Parelle

Mameli

Manfredi

Zibba

Francesca Miola

Antartica

chiamamifaro

