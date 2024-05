È magnetismo incontrollabile il primo singolo di heysimo… esce “Centrale elettrica” con Paola Pizzino e NotGood

Esce martedì 14 maggio il primo singolo del Producer heysimo, all’anagrafe Simone Sproccati, che per il brano Centrale elettrica coinvolge Paola Pizzino e NotGood.

heysimo è cresciuto a Lambrate, quartiere Est di Milano capoluogo, e fin da piccolo viene attratto dalla musica e dalla scrittura di canzoni. Con l’adolescenza arrivano le esibizioni nei locali per proporre musica inedita con la sua band.

Negli anni esplora diversi ruoli e ambiti musicali, muovendosi tra mansioni più tecniche – come recording engineer e mixing engineer – e ruoli più creativi, come compositore e musicista live.

Ancora prima di terminare il percorso di studi con una laurea in Informatica Musicale, apre il primo studio di registrazione, attività, quella del resident engineer/producer, che porta avanti tutt’oggi: socio del Crono Sound Factory e responsabile audio per l’Italia di Red Bull.

Nel suo curriculum tour e produzioni di rilievo. Per esempio recording engineer per Salmo su “Playlist”, le collaborazioni con Michele Canova, il ruolo da polistrumentista live per i Coma_Cose.

La sua passione più grande rimane comunque lo sviluppo di nuovi progetti. Ha pubblicato decine di dischi, totalizzato milioni di streaming lavorando tra gli altri con Gaia, Federica Carta, Alfa e i Santi Francesi) oltre ad avere partecipato alla composizione di musiche per tv e film (sigla Gran premio d’Italia 2021 e 2023 con Reto, musiche per Love Club di Amazon Prime, attivazioni social per Now Tv).

È anche un dj attivo e riconosciuto nella scena milanese.

heysimo lancia centrale elettrica

Il primo progetto da Producer di heysimo, fuori per ADA Music Italy, nasce dalla voglia di portare sul palcoscenico il suo gusto e la sua esperienza musicale, rimasti fino a oggi dietro le quinte. L’idea alla base di Centrale elettrica è quella di far incontrare mondi a prima vista lontani.

Il brano prende infatti vita dall’incontro tra il producer, la giovane cantautrice cosentina Paola Pizzino e il rapper milanese NotGood.

Centrale Elettrica è una visione sonora e umana che parla di un magnetismo incontrollabile, quello tra due persone che si inseguono, s’incontrano e ciclicamente si perdono, per poi ricominciare da capo, fino a consumarsi.

La stessa energia è quella che caratterizza l’urgenza artistica dietro la realizzazione del brano, nato dalla necessità di raccontare una storia, ma anche di esplorare nuovi suoni.

Ecco come lo racconta heysimo: