11 Aprile 2026
di
Lorenza Ferraro
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11 Aprile 2026

Cate Lumina si prepara per l’estate con una “Noche Paraíso” tutta da ballare

Il secondo inedito della cantautrice è tutto da ballare e ci mostra il suo lato più passionale

Amici di Lorenza Ferraro
Cate Lumina, testo e significato dell'inedito Noche Paraíso, presentato ad Amici 25
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Cate Lumina presenta Noche Paraíso, testo e significato del nuovo brano inedito che fa parte della quarta tornata ufficiale di singoli pubblicati dai ragazzi di Amici 25.

Il brano arriva dopo i precedenti inediti, RoseRovi, che ha oltrepassato gli 850 mila stream, e Vuelve, che ha quasi raggiunto quota 165 mila stream su Spotify, dove Cate Lumina vanta 115.956 ascoltatori unici mensili.

CATE LUMINA, “NOCHE PARAÍSO”: SIGNIFICATO E TESTO DELL’INEDITO

Noche Paraíso – di cui non è ancora stata comunicata la data di pubblicazione – viene a scaldare una primavera appena sbocciata e ci prepara per l’arrivo dell’estate, promettendo di far ballare proprio tutti con il suo ritmo coinvolgente.

Ma non è tutto! In questo brano Cate Lumina ha infatti raccontato di aver fatto parlare liberamente il suo lato più passionale.

NOCHE PARAÍSO TESTO

Qui, di seguito, riportiamo un piccolo estratto del testo del brano:

Se l’amore è una follia
Forse la farei
Se avesse il tuo nome
La chiamerei per ore
Nel cuore della notte
Tra tutte le manie
Volevo te
Le troppe parole
Che offuscano la mente
Le labbra nel sole
Che sale, che scende su di me
Ma non vale
Se ti nascondi così

L’eco del mare
Diamanti sulla pelle
La febbre d’estate
Non riesco a sentire su di me
Ma non vale
Se poi mi tocchi così

A breve sarà disponibile la versione integrale.

All Music Italia

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