Cate Lumina presenta Noche Paraíso, testo e significato del nuovo brano inedito che fa parte della quarta tornata ufficiale di singoli pubblicati dai ragazzi di Amici 25.
Il brano arriva dopo i precedenti inediti, RoseRovi, che ha oltrepassato gli 850 mila stream, e Vuelve, che ha quasi raggiunto quota 165 mila stream su Spotify, dove Cate Lumina vanta 115.956 ascoltatori unici mensili.
CATE LUMINA, “NOCHE PARAÍSO”: SIGNIFICATO E TESTO DELL’INEDITO
NOCHE PARAÍSO TESTO
Qui, di seguito, riportiamo un piccolo estratto del testo del brano:
Se l’amore è una follia
Forse la farei
Se avesse il tuo nome
La chiamerei per ore
Nel cuore della notte
Tra tutte le manie
Volevo te
Le troppe parole
Che offuscano la mente
Le labbra nel sole
Che sale, che scende su di me
Ma non vale
Se ti nascondi così
L’eco del mare
Diamanti sulla pelle
La febbre d’estate
Non riesco a sentire su di me
Ma non vale
Se poi mi tocchi così
A breve sarà disponibile la versione integrale.