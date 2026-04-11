Cate Lumina presenta Noche Paraíso, testo e significato del nuovo brano inedito che fa parte della quarta tornata ufficiale di singoli pubblicati dai ragazzi di Amici 25.

Il brano arriva dopo i precedenti inediti, RoseRovi, che ha oltrepassato gli 850 mila stream, e Vuelve, che ha quasi raggiunto quota 165 mila stream su Spotify, dove Cate Lumina vanta 115.956 ascoltatori unici mensili.

CATE LUMINA, “NOCHE PARAÍSO”: SIGNIFICATO E TESTO DELL’INEDITO

Noche Paraíso – di cui non è ancora stata comunicata la data di pubblicazione – viene a scaldare una primavera appena sbocciata e ci prepara per l’arrivo dell’estate, promettendo di far ballare proprio tutti con il suo ritmo coinvolgente. Ma non è tutto! In questo brano Cate Lumina ha infatti raccontato di aver fatto parlare liberamente il suo lato più passionale.

NOCHE PARAÍSO TESTO

Qui, di seguito, riportiamo un piccolo estratto del testo del brano:

Se l’amore è una follia

Forse la farei

Se avesse il tuo nome

La chiamerei per ore

Nel cuore della notte

Tra tutte le manie

Volevo te

Le troppe parole

Che offuscano la mente

Le labbra nel sole

Che sale, che scende su di me

Ma non vale

Se ti nascondi così

L’eco del mare

Diamanti sulla pelle

La febbre d’estate

Non riesco a sentire su di me

Ma non vale

Se poi mi tocchi così

A breve sarà disponibile la versione integrale.