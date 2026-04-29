29 Aprile 2026
di
Lorenza Ferraro
News
Condividi su:
29 Aprile 2026

Amici 25, Angie furiosa contro Zerbi: “Non sono un prodotto”, ma il punto è un altro

La cantante risponde al prof di canto dopo l'assegnazione del guanto di sfida contro Elena, difendendo il proprio percorso.

News di Lorenza Ferraro
Amici 25 Angie Rudy Zerbi daytime scontro
Condividi su:

Durante la puntata del daytime andata in onda ieri, martedì 28 aprile, Angie ha ricevuto un guanto di sfida contro Elena da parte di Rudy Zerbi (medley dei Blues Brothers: Gimme Some Lovin e Sweet Home Chicago), che le contesta personalità e originalità. Ecco cosa è successo!

Amici, Rudy Zerbi contro Angie: la lettera

Cara Angie, sei intonata e hai una buona padronanza della voce. Ma io preferisco Elena, perché ha un’identità più originale e riconoscibile. Quando la ascolto, sento una voce che non è uguale a nessun altra. È più ‘artista’, perché mette in ogni canzone una personalità matura, corposa, adulta e piena di sfumature“, scrive il “prof” di canto nella lettera recapitata all’allieva.

Poi, aggiunge: “L’unicità di Elena, a differenza tua, consiste nel non rincorrere i gusti del periodo, nel non voler essere a tutti i costi un prodotto commerciale e nell’essere sempre se stessa”.

Parole – queste ultime – che hanno fatto infuriare la cantante sarda:

Io scrivo canzoni e faccio musica da sempre. Non sono un prodotto, sono una persona. A me piace il pop. È questa la musica che ascolto e che ho sempre fatto. E nel farla mi sono sempre sentita perfettamente a mio agio, perché io sono questa roba qua“.

Il problema, però, crediamo sia un altro, ovvero lo scontro tra la percezione che Angie ha di se stessa e la percezione che hanno invece gli altri di lei.

Angie dice infatti di avere una personalità molto forte e noi vogliamo crederle. Il punto è che, quando è tutto troppo studiato, questa personalità rema contro l’autenticità. Ed ecco che, come abbiamo più volte scritto nelle pagelle del Pomeridiano e del Serale, la cantante rischia spesso di apparire “finta“, “costruita“.

Ed è proprio a questo riguardo che, pensando alla propria gavetta, Angie chiosa:

Se lavorare sodo, farsi un c*lo grande come una casa e trovare una propria identità artistica per arrivare qui preparati come non mai e con le spalle larghe, per non bruciarsi un’occasione del genere e non rischiare che vada male ancora una volta, significa essere costruita, allora sì, lo sono“.

Gli anni di studio e di gavetta, però, non c’entrano nulla con l’apparire “costruita“. Anzi, fanno spesso la differenza all’interno di un talent. Angie ha solo bisogno di appendere al chiodo l’armatura, mostrandosi – come ha imparato a fare nelle ultime settimane – anche fragile, ma profondamente vera.

All Music Italia

Articoli più letti

Ultimo in una foto selfie, possibile nuovo singolo Questa insensata voglia di te 1

Ultimo, “Questa insensata voglia di te”: il testo e il significato del brano inedito
Elisa tour 2026 scaletta concerti nei palasport 2

Elisa, la scaletta del tour 2026 cambia dopo Milano: cosa aspettarsi a Torino
Logo di TIM Battiti Live Spring 2026, programma musicale in onda su Canale 5 3

Battiti Live Spring 2026, la scaletta della prima puntata: da Annalisa e Geolier a Emma, Fedez e Rkomi
Collage con alcuni artisti di Sanremo 2026 presenti nelle classifiche vendite, streaming e certificazioni 4

Sanremo 2026, vendite e certificazioni dimezzate: Carlo Conti contro Carlo Conti
Lorenzo Salvetti in una foto scattata nella scuola di Amici usata per l’editoriale sul peso che talent e pubblico scaricano sui ragazzi 5

Lorenzo Salvetti ad Amici e il peso che talent e pubblico scaricano sui ragazzi
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Collage con dodici artisti protagonisti della finale di Canzonissima 2026, da Malika Ayane a Riccardo Cocciante 7

Canzonissima 2026, le pagelle della finale: tra canzoni vere, scelte discutibili e un format che si è perso
Logo ufficiale di Tim Battiti Live Spring 2026 su sfondo blu con luci 8

Battiti Live Spring 2026: tutti i cantanti del cast, da Annalisa a Geolier
BLANCO scaletta tour 2026 concerti date 9

Blanco live a Roma: scaletta e date del tour 2026
Ritratto in primo piano di Vasco Rossi con sguardo intenso, in occasione dell'annuncio del concerto del 2027 10

Vasco Rossi, Modena si candida per il concerto del 2027. E il rocker ricorda l'energia di "Rewind"

Cerca su A.M.I.