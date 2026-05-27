Lorenzo Salvetti ha vinto l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi e, a distanza di una settimana, ha pubblicato il suo primo EP Stupida Vita. Ai nostri microfoni ha raccontato tutto quello che si nasconde dietro la costruzione di questo primo progetto, costruito con Canova, Steve Tarta, Gianmarco Grande e altri autori e musicisti.

Ci ha raccontato anche tutto il percorso vissuto nel talent, compresi i momenti di up and down, a partire dalla crisi nella puntata che avrebbe portato alla semifinale.

Lorenzo Salvetti racconta la crisi durante Amici 25

A leggerlo oggi sorride, ma in quella puntata Lorenzo Salvetti era crollato sul palco dopo aver cantato al pianoforte. Una somma di emozioni accumulate, la perdita del guanto, una responsabilità sentita molto. Il racconto dell’artista:

“Le emozioni le amplifico tantissimo, e pian piano sto cercando di migliorare. Ce ne saranno ancora tante in futuro, quindi sto cercando di vivere tutto con più serenità. In questa cosa mi aiutava tanto la mia famiglia: non avendo nessuno lì con me, quella puntata è stata un accumulo di tante cose.” “Avevo perso un guanto ribaltato e mi sentivo una responsabilità altissima in corpo, ci sono rimasto malissimo e ho accusato tanto il colpo. È andata avanti con il ballottaggio e con Vedrai vedrai di Tenco che ho cantato con gli occhi chiusi, cosa che spesso mi dicono di non fare. Poi ho finito e sono crollato.” “Adesso sorrido. A ripensarci lì non ho sorriso per nulla, ma è stata anche una prova per capire che devo buttare fuori e non tenermi le cose dentro. Devo ricordarmi che ho 18 anni: mi metto un promemoria nel telefono.”

Il dettaglio del promemoria nel telefono fa parte di un tema più ampio che Lorenzo Salvetti riconosce su di sé: “Sono una persona molto timida, molto introversa, e a volte estroversa. Nella parte artistica sono più estroverso, nella vita tendo a essere più timidino. Quando prendo confidenza mi sblocco”.

La paura del mondo discografico e il dopo Amici

Durante il programma Lorenzo Salvetti aveva parlato apertamente della paura del mondo discografico. Gli abbiamo chiesto come sta adesso, a una settimana dalla vittoria:

“Sono molto più piantato, ho fatto una riflessione su questo. Avevo 17 anni dopo X Factor e a livello mediatico se n’è parlato tanto, e io mi sono fatto travolgere. Continuavo a leggere di ragazzi distrutti dopo i talent e mi prendevo male. Adesso ho una consapevolezza maggiore e sono molto più tranquillo. Spero di andare avanti sereno, senza paranoie.”

Lorenzo Salvetti interpreterà Diego Armando Maradona a teatro

Prima di parlare dell’EP gli abbiamo chiesto della sua esperienza con il musical e con l’interpretazione di Diego Armando Maradona, ruolo che lo aspetta sui palchi teatrali:

“Sarà molto impegnativa, stiamo capendo bene. Ho fatto 11 anni di teatro, facendo anche musical, ed è una cosa che ho iniziato per curare il problema di balbuzia che avevo, perché ero stanco di andare dalla logopedista.” “Ho avuto sempre, intorno ai 14 anni, quella roba di dover scegliere tra teatro e musica, ed è andata avanti fin quando si è palesata questa opportunità e l’ho colta. Sono contento, è una cosa importante.”

“Stupida Vita”: il primo EP di Lorenzo Salvetti

Sull’EP, Lorenzo Salvetti non si fa raccontare la favola del progetto già definito. Stupida Vita è dichiaratamente un disco di sperimentazione, in cui l’artista sta ancora cercando la propria cifra.

“Stupida Vita è una raccolta di un anno di sperimentazioni che ho fatto in tanti luoghi, con tante parti di Lorenzo. Al primo ascolto sembra una roba messa lì per caso, invece è un primo EP di un ragazzo che sta sperimentando e capendo. Sono da poco in questo mondo professionale, sto facendo anch’io una ricerca mirata e precisa.” “C’è la produzione super elettronica di Canova con Roller Coaster. C’è Via Santini, che ho scritto interamente da solo e che parla delle debolezze, una cosa che non faccio mai. Non scrivo mai delle mie debolezze perché non voglio far sapere alla gente di cosa ho paura. Ma questo pezzo, nato ad agosto, mi rende fiero. Prodotto da Gianmarco Grande, è un pezzo molto bello perché fa vedere un Lorenzo che riflette su sé stesso.”

Le canzoni preferite dell’EP: “Via Santini” e “Romeo e Giulietta”

Di tutti i brani di Stupida Vita, abbiamo chiesto a Lorenzo Salvetti quali sono quelli in cui si riconosce di più:

“Sicuramente Via Santini è una cifra molto interessante che voglio approfondire, ma anche Romeo e Giulietta, una ballad alla Olivia Rodrigo. Mi piace questa cifra. Ma soprattutto, mi fa piacere far vedere che suono io stesso, che sono partecipe alla parte musicale e di produzione.” “Steve Tarta si arrabbiava scherzosamente perché pensavo a quello e non alla scrittura.”

“Sono al 25% della ricerca del mio suono”

L’ultima domanda riguarda la ricerca della cifra sonora. In puntata, alla finale di Amici 25, Lorenzo Salvetti aveva detto al nostro direttore Massimiliano Longo di voler cercare un suono unico e riconoscibile. Gli abbiamo chiesto a che punto è:

“Sono a uno scarso 25% e ne sono molto fiero, sono molto sereno a riguardo. L’impronta che vorrei dare è cantautorale, molto suonata. Mi piace sentire le pennate della chitarra sul microfono, i martelletti sulle corde del pianoforte, con una ricerca del suono importante.” “Sono un rompiballe su questa cosa qua.”

L’intervista video integrale

Lorenzo Salvetti, “Stupida Vita”: domande frequenti

Chi è Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici 25?

Lorenzo Salvetti è il vincitore della venticinquesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ha 18 anni, viene da Bardolino (Verona), e prima del talent ha alle spalle 11 anni di teatro e una precedente partecipazione a X Factor.

Quando è uscito “Stupida Vita”, il primo EP di Lorenzo Salvetti?

L’EP Stupida Vita è uscito il 22 maggio 2026, una settimana dopo la finale di Amici 25, per Atlantic Records con distribuzione Warner Music.

Chi ha prodotto “Stupida Vita” di Lorenzo Salvetti?

All’EP hanno lavorato diversi produttori, tra cui Canova (in Roller Coaster), Gianmarco Grande (in Via Santini) e Steve Tarta (nella title-track Stupida Vita).

Cosa significa il brano “Via Santini” di Lorenzo Salvetti?

Via Santini è il brano che Lorenzo Salvetti ha scritto interamente da solo, nell’agosto precedente all’ingresso a Amici, e parla delle proprie debolezze. È il pezzo dell’EP in cui l’artista si mostra più riflessivo.

È vero che Lorenzo Salvetti interpreterà Maradona a teatro?

Sì. Dopo la vittoria ad Amici 25, Lorenzo Salvetti si è impegnato in un progetto teatrale in cui interpreterà Diego Armando Maradona. Le date e i dettagli del musical verranno comunicati nelle prossime settimane.

Perché Lorenzo Salvetti ha fatto teatro prima della musica?

Lorenzo Salvetti ha iniziato a fare teatro per curare un problema di balbuzia che aveva da bambino, dopo essersi stancato dei percorsi tradizionali con la logopedista. Da lì sono nati 11 anni di palco che lo hanno preparato anche al canto.

A che punto è Lorenzo Salvetti nella ricerca del suo suono?

Lui stesso si descrive come “a uno scarso 25%”. L’impronta che vorrebbe dare è cantautorale, “molto suonata”, con attenzione alle pennate della chitarra e ai martelletti sul pianoforte. Una scelta artistica che lo porta spesso a partecipare anche alla produzione dei propri brani.