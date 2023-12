Intervista a Luca Jurman parla di autotune, Amici, talent… e su Amoroso, Scanu e Marco Carta dichiara: “Hanno sbagliato!”

Intervista a Luca Jurman a cura da Fabio Fiume, seconda parte. Per chi se la fosse persa trova qui la prima parte.

Ogni promessa è un debito e come vi avevo annunciato la settimana scorsa, torna in diretta con me per la seconda parte della nostra video intervista Luca Jurman.

E dopo le presentazioni della volta scorsa adesso è arrivato il momento di andare a fondo nelle polemiche che lo hanno visto protagonista e soprattutto sul perché. Ma non solo!

E’ anche questa un’occasione forse unica perché una persona che nella musica c’è dentro da quarant’anni, fino al collo, spieghi a tutta la nostra utenza tecnicamente cosa sia l’autotune (per cui sono nate recenti polemiche appunto), come si usa, in che maniera interviene nel modificare il risultato di ciò che si va ad incidere e non solo.

Luca ci racconta brevemente anche di altri software che si usano nell’ambito delle incisioni musicali.

La polemica, per chi se la fosse persa, è nata all’interno del talent show Amici di Maria De Filippi ed ha visto protagonisti Lorella Cuccarini, che proponeva un’ “esibizione gara” senza autotune, come quelle regolarmente in onda alla domenica pomeriggio e che generano una classifica mediante la quale l’ultimo nella stessa va in sfida, contrapposta ad Anna Pettinelli e Rudy Zerbi che hanno respinto la proposta in quanto ritenenti che l’autotune, appunto, sia uno strumento per i ragazzi in gara, uno stile, un tocco di modernità. Proprio su queste parole il musicista Jurman ci ha tenuto a dire la sua.

Partendo proprio dal concetto di insegnante che vede Luca porre veto sugli attuali titolari di cattedra del più longevo talent della nostra tv, si arriva a parlare anche di alcuni suoi alunni al tempo in cui insegnava nella scuola, dei suoi colleghi, dei rapporti avuti all’interno della stessa accademia televisiva.

E come di sua caratteristica, Luca Jurman non le ha mandate di certo a dire.

Allora in attesa di trovarci per la terza parte di questa succosa intervista vi lascio alle tante cose venute fuori in questa. Non avete che da guardare quanto segue.

INTERVISTA A LUCA JURMAN SECONDO PARTE