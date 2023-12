Intervista a Luca Jurman, prima parte: genesi di una carriera all’insegna del talento (e senza peli sulla lingua)

Intervista a Luca Jurman a cura di Fabio Fiume.

Luca Jurman è un artista che nella sua quarantennale carriera ha affrontato il mondo della musica (e non solo) da ogni punto possibile.

È stato ed è tuttora cantante, produttore, musicista, corista, coach, insegnante, direttore artistico, discografico, insomma c’è qualcosa che ho scordato? Beh, mi perdonerà.

In questo periodo il suo nome è tornato ad essere di gran grido perché, forse stanco di una serie di cose che accadono nell’ambiente musicale, discografico e televisivo, si è trovato spesso a dare, via social o a mezzo stampa, la sua versione dei fatti, facendo scaturire dibattiti fra chi è d’accordo e lo sostiene e chi invece gli va contro.

C’è da dire che spesso gli argomenti da lui affrontati non sono così facili da metter tutti d’accordo e che le contrarietà nascono soprattutto con chi difende a spada tratta la modernità, anche se questa spesso si mescola con sotterfugi che con l’arte stessa della musica han poco a che vedere.

Proveremo allora qui a fare un po’ di chiarezza, permettendo al nostro ospite di spiegare bene quale è il suo punto di vista, aprendoci ovviamente al contraddittorio, cioè ad ospitare chi invece eventualmente avrà da ridire alle sue affermazioni. Per farlo e per non rischiare di essere lunghissimi, come argomento richiede, incontrerò Luca Jurman per ben tre volte, cosa che ci permetterà di affrontare quanti più argomenti possibili e di spiegare il suo punto di vista nella maniera più corretta possibile.

Il primo di questi incontri è dedicato proprio a lui, a chi è Luca Jurman e perché il suo parere è stato parecchio riportato dalle varie agenzie o ha creato così tante polemiche per la rete.

Per chi è più giovane è questa l’occasione, attraverso il suo racconto, di sentire parlare d’incontri artistici che soltanto la metà renderebbe speciale una vita, di esperienze di studio e lavoro in giro per il mondo, di sogni di bambino che una generazione diversa in un mondo diverso come era quello dei suoi genitori, faceva fatica a capire ma che pure non ha ostacolato.

Intervista a Luca Jurman Parte 1

Andiamo a scoprire insieme Luca Jurman, la sua carriera e il suo pensiero affrontando anche argomenti importanti, per esempio lo spirito di sacrificio e dedizione che spesso viene a mancare nelle nuove generazioni di artisti, e citando anche tanti artisti con cui il nostro ha collaborato. Da Laura Pausini a Simona Bencini.