Amici 25: Veronica Peparini torna a casa e prende il posto di Deborah Lettieri

È ufficiale: sarà Veronica Peparini – sorella minore di Giuliano Peparini, per anni direttore del Serale – a prendere il posto di Deborah Lettieri ad Amici 25, dove siederà al fianco di Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, già confermati come professori di ballo di questa nuova edizione.

La ballerina e coreografa romana tornerà così a casa dopo tre anni di assenza. Seduta al tavolo dei professori per ben nove edizioni, più precisamente dal 2013 al 2021, Veronica Peparini è infatti uno dei volti storici del programma.

Ed è proprio all’interno della scuola di canta e ballo più famosa d’Italia che la coreografa ha ritrovato l’amore: Andreas Muller, prima allievo ed oggi marito, nonché padre delle gemelle Penelope e Ginevra.

AMICI 25: VERONICA PEPARINI TORNA A CASA

Lo switch tra Deborah Lettieri e Veronica Peparini sembrerebbe l’unico di questa nuova edizione di Amici di Maria De Filippi.

Confermata dunque anche Anna Pettinelli, di cui avevamo qui messo in dubbio la presenza, dal momento che erano in corso le trattative per un suo eventuale approdo al Grande Fratello in qualità di opinionista.

Questi, dunque, saranno i professori di canto e di ballo di Amici 25:

CANTO:

Anna Pettinelli

Lorella Cuccarini

Rudy Zerbi

BALLO: