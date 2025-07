Amici 25: tra debutti, conferme e grandi ritorni, chi saranno i nuovi prof del talent show?

Quando mancano poco meno di due mesi all’inizio dell’edizione n.25 di Amici di Maria De Filippi, sono tanti gli interrogativi su quelli che potrebbero essere i professori di canto e di ballo.

Chi verrà confermato? Chi, invece, sarà sostituito?

Diversi sono i nomi che potrebbero salire in cattedra a settembre, ma l’unica certezza – al momento – è la presenza di Rudy Zerbi e della Maestra Alessandra Celentano, al fianco di Maria De Filippi rispettivamente da 15 e 22 anni (qui un nostro approfondimento).

Secondo alcune voci di corridoio, anche Lorella Cuccarini – amatissima dal pubblico da casa, e non solo – dovrebbe tornare a far parte del talent show insieme ad Emanuel Lo, suo compagno di viaggio durante il Serale e partner nei “guanti prof“.

In dubbio, invece, è la presenza di Anna Pettinelli, così come quella di Deborah Lettieri, che molto probabilmente quest’anno abdicherà a favore di…

CHI SARANNO I PROFESSORI DI AMICI 25?

Tra conferme e possibili addii, attualmente dovrebbero essere due i posti vacanti, ma siamo certi che non lo resteranno a lungo.

Sia per quanto riguarda il ballo che per quanto concerne il canto, la lista di possibili “nuovi” prof è infatti davvero lunga, tra debutti assoluti e grandi ritorni.

Ma, procediamo a piccoli passi, esaminando i possibili candidati.

CATEGORIA BALLO

Iniziando dalla categoria ballo, Deborah Lettieri potrebbe essere sostituita da Elena D’Amario – quest’anno già in giuria durante il Serale – o Giuseppe Gioffré che, dopo essersi esibito al fianco di icone internazionali del calibro di Jennifer Lopez e Taylor Swift – potrebbe finalmente tornare a casa, lì dove tutto è iniziato, ma questa volta non in veste di giurato (nel 2023 con Michele Bravi e Cristiano Malgioglio) o ballerino professionista, bensì come prof di ballo.

Restando in tema “debutto in cattedra“, non ci sentiamo di escludere nemmeno Marcello Sacchetta, mentre per la categoria “grandi ritorni” puntiamo tutto su tre nomi: Veronica Peparini, Kledi e Garrison Rochelle.

Tra i papabili anche Raimondo Todaro ed Eleonora Abbagnato, ma ci sentiamo già di poterli escludere dal momento che il primo ha già annunciato il ritorno a Ballando Con Le Stelle, mentre la seconda è attualmente impegnata nella direzione del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma.

CATEGORIA CANTO

Se per la categoria ballo la “concorrenza” è spietata, il discorso diventa ancora più complesso per l’unico posto – a nostro avviso – disponibile nel banco dei prof di canto, dove manca un cantante dal 2018 (l’anno di Arisa).

A questo proposito, potremmo ipotizzare il ritorno di Alex Britti (grande amico sia di Maria De Filippi che del marito, Maurizio Costanzo), Paola Turci o Fabrizio Moro.

Oppure, Maria De Filippi potrebbe optare per un debutto in cattedra e, in questo caso, i nomi che ci vengono in mente sono tre: Fiorella Mannoia, Francesca Michielin e Giordana Angi, che da anni di occupa dei casting del talent show, oltre a dare una mano nella direzione musicale.

E se, invece, arrivasse un produttore? Qui, secondo noi, la scelta potrebbe ricadere su Dardust, Michelangelo o Zef.

Infine, c’è un musicista che ci piacerebbe ritrovare in cattedra. Stiamo parlando di Carlo Di Francesco, già prof del talent show dal 2013 al 2017.