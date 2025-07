Amici di Maria De Filippi: com’è cambiato il banco dei prof nel corso degli anni?

Mentre cresce l’attesa per scoprire chi sono i “nuovi” professori di canto e di ballo di Amici di Maria De Filippi 2025 (sì, è ancora presto, ma iniziano già a circolare delle voci), abbiamo ripercorso tutte e 24 le edizioni per capire com’è cambiato il banco dei prof nel corso degli anni e decretare i veterani, ovvero coloro che sono stati per più tempo seduti in cattedra.

Innanzitutto, c’è un dato che salta subito all’occhio: il numero dei prof di canto e di ballo è sempre oscillato da 2 (nel 2001 con Garrison Rochelle e Maura Paparo) a 6 (nel 2009, 2010 e 2016) per categoria. Di fatto, soltanto negli ultimi anni, dal 2018 in poi, si è trovato un nuovo equilibrio con tre prof di canto e tre prof di ballo.

Ma non è stato sempre così! Nel 2010, infatti, c’era addirittura una vera e propria commissione interna, per un totale di ben 11 professori, mentre dal 2001 al 2009, oltre ai prof di canto e ballo, c’erano anche: gli insegnanti di recitazione e dizione, gli istruttori di fitness, il supervisore degli allievi di ginnastica artistica (Yuri Chechi, 2006) e… il maestro vetraio.

Va inoltre ricordato che, dal 2001 al 2003, il talent show si chiamava Saranno Famosi, e non Amici di Maria De Filippi!

Clicca in basso su “continua” per scoprire com’è cambiato il banco dei prof nel corso degli anni e chi sono i veterani del programma!