Nel quinto anniversario della scomparsa di Michele Merlo, arriva per la prima volta nelle radio italiane Credici Sempre. Il cantautore vicentino, venuto a mancare il 6 giugno 2021 a 28 anni per una leucemia fulminante, torna così in rotazione con uno dei brani più amati dal suo pubblico, dal 5 giugno alla vigilia della ricorrenza.

Il brano, sesta traccia dell’album Cuori Stupidi (Universal Music Italia, gennaio 2020), accompagna da anni le iniziative dell’Associazione Romantico Ribelle, nata insieme ai genitori di Michele per custodire e diffondere il suo ricordo umano e artistico e per sostenere i giovani artisti emergenti.

Michele Merlo – Credici Sempre : il significato del brano

Credici Sempre è un inno alla fiducia nei propri sogni, rivolto a chi non rinuncia alla propria sensibilità anche davanti a chi vorrebbe ridimensionarla.

È il racconto di un artista che difende il proprio modo di vedere il mondo contro chi lo invita a “essere realista” e a “sognare meno”, rivendicando la libertà di scrivere e sentire a modo proprio, senza piegarsi al gusto altrui.

Nelle parole dell’Associazione Romantico Ribelle, il brano è da sempre la colonna sonora degli eventi nati per ricordare Michele e per dare vita a un contest dedicato agli emergenti: un invito, attraverso la sua musica, a non rinunciare mai ai propri sogni, anche quando sembrano irraggiungibili.

È in questa chiave che la scelta di portarlo in radio viene letta come la prosecuzione naturale di un percorso fatto di memoria e attenzione alle nuove generazioni.

“‘Credici Sempre’ è stata la colonna sonora degli eventi organizzati in questi anni per ricordare Michele e sostenere giovani artisti emergenti attraverso un contest nato appositamente. Crediamo che la scelta di portare oggi questo brano in radio sia coerente con il percorso intrapreso fin dall’inizio, quando insieme ai genitori di Michele abbiamo deciso di dare vita all’Associazione. Il brano rappresenta pienamente ciò che ci proponiamo di fare ogni giorno: mantenere vivo il ricordo di Michele e della sua musica e, attraverso le sue parole, incoraggiare i giovani artisti a non rinunciare mai ai propri sogni, anche quando sembrano irraggiungibili.” – Associazione Romantico Ribelle.

Il testo di Credici Sempre

Tu credici sempre

che tanto qui ragione non l’ha avuta mai nessuno

nessun altro cantautore

E tu credici sempre

perché sta gente infame

c’ha tolto tutto quanto

anche la voglia di sognare

Tutti sti psicologi, dottori e professori

che mai l’hanno capito

di che son fatti i miei dolori

Mi han detto sii realista

devi sognare meno

che la realtà è diversa da quello che io credo

Fossi stato un po’ più sano di mente

avrei scritto le canzoni per piacere della gente

Fossi stato un po’ più sano di mente

avrei scritto le canzoni, le canzoni

per piacere alla gente

Credi sia facile

vivere senza mai vivere

Anche il dolore sai

in fondo è un’emozione

Dai dimmelo tu che hai

sempre un motivo per ridere

Dimmi com’è che fai

a non voler morire

Tu credici sempre

che tanto è tutto uguale

parliamo di emozioni sopra un letto da rifare

Sai forse hai ragione

sono matto per davvero

ma non è colpa mia se in questa stanza vedo un cielo

Fossi stato un po’ più sano di mente

avrei scritto le canzoni per piacere della gente

Fossi stato un po’ più sano di mente

avrei scritto le canzoni, le canzoni

per piacere alla gente

Credi sia facile

vivere senza mai vivere

Anche il dolore sai

in fondo è un’emozione

Dai dimmelo tu che hai

sempre un motivo per ridere

Dimmi com’è che fai

a non voler morire

Tu credici sempre

Tu credici sempre

Tu credici sempre

Tu credici sempre

Dai dimmelo tu che hai

sempre un motivo per ridere

Dimmi com’è che fai

a non voler morire

Chi era Michele Merlo

Classe 1993, originario di Rosà, in provincia di Vicenza, Michele Merlo si era fatto conoscere ad Amici di Maria De Filippi con il nome d’arte di Mike Bird, dopo un primo passaggio a X Factor. Pubblicò l’EP Cinemaboy e poi, tornato al proprio nome, i singoli Mare e Non mi manchi più, fino all’album Cuori Stupidi del 2020. Dopo la scomparsa, l’Associazione Romantico Ribelle ha pubblicato l’ultimo brano inciso dall’artista, Farfalle, e ne ha continuato a custodire la memoria insieme ai tanti colleghi che lo hanno ricordato.

Crediti del brano ▸ Titolo · Credici Sempre

· Credici Sempre ▸ Artista · Michele Merlo

· Michele Merlo ▸ Album · Cuori Stupidi (2020)

· Cuori Stupidi (2020) ▸ Autori e compositori · Federico Nardelli, Michele Merlo, Leonardo Cristoni, Cristiano Sbolci Tortoli, Giordano Colombo

· Federico Nardelli, Michele Merlo, Leonardo Cristoni, Cristiano Sbolci Tortoli, Giordano Colombo ▸ Edizioni · Pulp Music Srl / Sony Music Publishing (Italy) Srl

· Pulp Music Srl / Sony Music Publishing (Italy) Srl ▸ Etichetta · Universal Music Italia