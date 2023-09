Michele Merlo, la Procura di Vicenza chiede l’archiviazione del caso

Duro colpo per la famiglia di Michele Merlo che, a poco più di due anni dalla scomparsa del giovane cantautore a causa di una leucemia fulminante, si trova a fare i conti con la richiesta di archiviazione del caso da parte della Procura di Vicenza. L’ipotesi sulla quale si lavorava era se il ventottenne si sarebbe potuto salvare qualora il suo medico di base – indagato – avesse diagnosticato tempestivamente la malattia. I magistrati ritengono però che non è possibile dimostrare il nesso di causalità e, di conseguenza, verificare eventuali responsabilità.

Michele Merlo: “Brooklyn” e il concorso canoro “Credici sempre”

Per provare a dare un senso a un dolore troppo grande, la famiglia Merlo ha dato vita all’Associazione Romantico Ribelle, che quest’anno – in occasione del secondo anniversario della morte del giovane cantautore – ha voluto lanciare un contest speciale (“Credici Sempre“), rivolto a tutti gli artisti emergenti che, proprio come Michele, vorrebbero vivere della propria arte.

Inoltre, dal 1° giugno, sia in radio che in tutti i digital store, è disponibile “Brooklyn“, il primo brano di Michele interamente in italiano dopo la parentesi in inglese con lo pseudonimo di Cinemaboy, che il giovane cantautore ha scritto insieme a Flavio Bruno Pardini, ovvero Gazzelle.